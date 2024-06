Legge 104, raddoppiano i giorni di permesso: ‘Una settimana al mese’ | Il datore di lavoro non può dire nulla

Chi gode della 104 avrà giorni di permesso raddoppiati: è un diritto

La Legge 104 è una norma che assicura un adeguato sostegno agli individui con disabilità e alle persone che se ne prendono cura, quindi i cosiddetti caregiver. Nello specifico, si vuole assicurare il della dignità umana, dei diritti della persona disabile e si vogliono prevenire tutte quelle circostanze che minano a tutto ciò, sia in ambito personale che in ambito lavorativo.

Possono usufruire dei benefici della legge 104 i soggetti che hanno una comprovata minorazione psichica, fisica o sensoriale che causa difficoltà d’apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Ne godono, però, anche i caregiver, quindi i famigliari o i parenti che si prendono cura della persona con disabilità.

Oggi parliamo del numero di giorni di permesso garantiti ai fruitori di legge 104: a differenza di quanto si è sempre saputo, in realtà sono esattamente il doppio di quanti tutti pensano di avere.

Giorni di permesso per chi gode della 104

La legge 104/2992 regola i permessi retribuiti garantiti ai dipendenti per assistere il famigliare che si trova in grave handicap. La legge, all’articolo 3 comma 3, prevede tre giorni al mese per assistere il famigliare e, inoltre, aggiunge che il dipendente può fruire anche in modo frazionato dei permessi, per esempio due ore al giorno: questo, però, se e solo se l’orario lavorativo è uguale o superiore a sei ore. Nel caso in cui, però, si assistano due persone con grave handicap, come per esempio due genitori anziani, allora i permessi si cumulano e quindi si arriva a sei giorni al mese.

Questo vale in alcune specifiche condizioni. Innanzitutto il familiare dev’essere un parente affine al primo grado o il coniuge. L’assistenza, comunque, è prevista fino al secondo grado purché la persona disabile abbia compiuto 65 anni o abbia patologie invalidanti certificate.

Come presentare la domanda

Per ottenere sei giorni di permesso invece di tre, per assistere due famigliari con handicap grave che possiedono entrambi la legge 104 e che necessitano dell’assistenza in due tempi diversi disgiunti tra loro, bisogna presentare la domanda all’Inps.

Alla domanda vanno allegate le certificazioni dello stato di disabilità di ogni famigliare che necessita dell’assistenza, correlata dalla dichiarazione di responsabilità che certifica la necessità di assistenza disgiunta tra loro.