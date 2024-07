Sicurezza stradale e pneumatici: 9% auto circolanti in Italia hanno gomme lisce

Con l’arrivo dell’estate, la Polizia di Stato, con il sostegno di Assogomma, ha lanciato la campagna “Vacanze Sicure 2024”. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza stradale durante il periodo estivo, unendo le forze del settore pubblico e privato in un virtuoso esempio di collaborazione.

Nei mesi di maggio e giugno, decine di pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato i pneumatici di quasi 10.000 auto sulle strade italiane, concentrandosi su nove regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Sardegna e Veneto.

Formazione e controlli strutturati

Prima di scendere in strada, centinaia di agenti hanno partecipato a una formazione specifica sul tema “Pneumatici e sicurezza stradale”. Questo addestramento ha fornito loro le competenze necessarie per valutare correttamente la conformità dei pneumatici rispetto alla carta di circolazione e al Codice della Strada. Utilizzando strumentazione adeguata, le pattuglie hanno esaminato gli pneumatici di quasi 10.000 veicoli, rilevando diverse irregolarità preoccupanti.

Risultati dei controlli

I dati raccolti durante la campagna Vacanze Sicure 2024 hanno rivelato che oltre l’8% delle vetture in circolazione presenta pneumatici lisci. Questo problema non solo mette a rischio i conducenti, ma compromette anche la sicurezza degli altri utenti della strada. Inoltre, circa la metà delle vetture controllate erano equipaggiate con pneumatici invernali ad alte prestazioni per marcia su neve, nonostante le alte temperature estive.

Il controllo ha evidenziato anche altre criticità: il 6% delle vetture aveva pneumatici visibilmente danneggiati, oltre il 5% presentava pneumatici non omogenei e circa il 20% non era conforme in generale. È emerso, inoltre, che il 27% dei veicoli con pneumatici non conformi non aveva effettuato la revisione obbligatoria.

Polizia di Stato e Assogomma in “Vacanze Sicure 2024”

Verso la sicurezza

La campagna “Vacanze Sicure” non è una novità: è stata lanciata per la prima volta 21 anni fa con 5.000 controlli nella regione Lombardia. All’epoca, il 10% delle vetture aveva pneumatici lisci, un dato allarmante che ha spinto le autorità a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sulla sicurezza stradale.

Nel corso degli anni, grazie anche all’introduzione della legge 120 del 2010, che ha aumentato le sanzioni per la vendita e il montaggio di dispositivi di sicurezza non conformi, la consapevolezza sull’importanza dei pneumatici è cresciuta notevolmente.

Nel 2018, un’indagine di Assogomma ha rivelato che gli automobilisti consideravano i pneumatici il secondo dispositivo di sicurezza più importante, subito dopo i freni. Questo cambiamento è il risultato di continue campagne di sensibilizzazione e della collaborazione tra Polizia di Stato e Assogomma.

Situazione attuale e sfide future

Tuttavia, nonostante i progressi, la situazione è ancora preoccupante. Dopo aver toccato il punto più basso nel 2013 con il 2,7% di pneumatici lisci, negli ultimi anni la percentuale è risalita al 9%. Questo ritorno ai livelli di venti anni fa è accompagnato da un trend stagnante nel numero di incidenti stradali e decessi. La crisi economica e la perdita di potere d’acquisto dei consumatori hanno portato molti a ritardare la manutenzione dei veicoli, inclusa la sostituzione dei pneumatici.

Importanza manutenzione regolare

Un pneumatico liscio rappresenta un pericolo significativo, soprattutto su strade bagnate, dove aumenta il rischio di aquaplaning, rendendo il veicolo incontrollabile. È essenziale che i conducenti comprendano l’importanza di mantenere i pneumatici in buone condizioni per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

La campagna “Vacanze Sicure 2024” ha messo in luce la necessità di un’attenzione costante alla manutenzione dei veicoli, in particolare dei pneumatici. La Polizia di Stato e Assogomma continueranno a lavorare insieme per sensibilizzare gli automobilisti e promuovere pratiche di guida sicure. Per un futuro con meno incidenti e strade più sicure, è fondamentale che tutti facciano la propria parte, mantenendo i propri veicoli in condizioni ottimali e rispettando le normative vigenti.

La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa. Attraverso campagne di sensibilizzazione, controlli regolari e un impegno costante da parte di tutti, possiamo garantire strade più sicure per tutti gli utenti.