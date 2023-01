Smartphone Rugged, un’alternativa alle soluzioni tradizionali

Gli smartphone rugged sono una valida alternativa agli smartphone tradizionali, per chi lavora in ambienti difficili o ad esempio, per chi pratica sport estremi. Questi dispositivi sono progettati per resistere a condizioni ambientali estreme. Ideali per chi ha bisogno di uno smartphone robusto e affidabile.

Presentano una serie di caratteristiche che li rendono più resistenti rispetto alle soluzioni tradizionali. Come scocche robuste, certificazioni IP per la resistenza all’acqua e alla polvere, display resistenti agli urti e caratteristiche di sicurezza aggiuntive.

Gli Smartphone Rugged spesso integrano utili funzionalità e moduli adatti per chi opera in contesti complessi. Ad esempio svolge lavori usuranti, lavora nell’ambito del soccorso e via dicendo.

Tra i componenti più comuni troviamo il GPS e la Bussola. Tuttavia, i Cellulari Rugged più avanzati integrano Sensori di Temperatura, Termocamerere, Telecamera per la Visione Nottura, Altimetri, Barometri ecc…

Se stai cercando, uno smartphone robusto che possa resistere alle condizioni ambientali estreme, supportandoti nel lavoro o nella pratica di sport estremi, uno smartphone rugged potrebbe essere una valida alternativa agli smartphone tradizionali.

Perché potrebbe interessarti uno Smartphone Rugged?

Ci sono diverse ragioni per cui potrebbe interessarti uno smartphone rugged. Ecco alcune delle principali:

Lavori in ambienti difficili : gli smartphone rugged sono ideali per chi lavora in ambienti difficili come i cantieri edili, le miniere, le fabbriche, il soccorso, l’agricoltura ecc.. dove i dispositivi mobili tradizionali potrebbero essere soggetti a danni o all’usura. Per tanto, gli Smartphone Rugged, assicurano il pieno supporto tecnologico in qualsiasi contesto.

Sport Estremi : gli smartphone rugged sono anche ideali per chi pratica sport estremi come il rafting, il trekking o il parapendio. Questi dispositivi sono progettati per resistere a condizioni ambientali estreme, sopportare impatti accidentali ed escursioni termiche. Rendendoli ideali per chi ha bisogno di un dispositivo affidabile durante le attività all’aria aperta.

Necessiti di un dispositivo robusto : anche se non lavori in ambienti difficili o non pratichi sport estremi. Potresti comunque essere interessato a uno smartphone rugged se desideri un dispositivo robusto e resistente. Gli smartphone rugged sono meno soggetti a danni e hanno una durata maggiore rispetto ai dispositivi mobili tradizionali. Il che potrebbe essere ideale se hai bisogno di uno smartphone che possa durare nel tempo.

Batteria ad alta capacità : Una delle caratteristiche più apprezzate degli Smartphone Rugged, è senza dubbio la batteria. Questa integrando moduli ad alta capacità, assicurano un’autonomia di gran lunga superiore ai dispositivi mobili tradizionali. Se, ad esempio, esci spesso fuori casa o ti trovi in viaggio e hai bisogno di uno smartphone che possa durare a lungo senza doverlo ricaricare, uno smartphone rugged potrebbe essere una buona scelta.

Principali caratteristiche degli Smartphone Rugged

Come affermato in precedenza, gli smartphone rugged sono progettati per supportare l’utilizzatore in qualsiasi contesto. Ecco alcune delle principali caratteristiche di questi dispositivi :

Scocca robusta : gli smartphone rugged generalmente, sono equipaggiati con una scocca robusta. Realizzata con materiali come la termo plastica, la gomma, inserti metallici e fibre di vetro. I quali li rendono resistenti ai liquidi, agli impatti, alle infiltrazioni di micro particelle, come alle escursioni termiche.

Certificazioni IP : molti smartphone rugged possono contare sulle certificazioni internazionali. Una delle più diffuse è la IP (Ingress Protection) per la resistenza all’acqua e alla polvere.

La certificazione IP68 , afferma la totale protezione del dispositivo, dalle infiltrazioni di polvere e micro particelle. Ma anche l’impermeabilità temporanea, per 30 minuti ad una profondità che varia da 1 a 3 metri a seconda del modello.

Tra le più diffuse, non possiamo fare a meno di parlare della certificazione IP69K. Questa determina la protezione del dispositivo dai liquidi, proiettati vapore o getti ad alta pressione.

In ultimo, segnaliamo lo standard militare MIL-STD. Il quale varia a seconda del grado della certificazione ottenuto dal dispositivo. Questo, è stato sviluppato dal dipartimento della difesa statunitense. Alla ricerca di uno standard di classificazione, per i dispositivi e attrezzature da affidare alle proprie forze armate.

Display resistente : gli smartphone rugged spesso sono dotati di display resistenti agli urti. Realizzati con materiali e processi produttivi speciali. I più diffusi sono il Corning Gorilla Glass o il Dragontrail Glass. Questi display sono meno soggetti a graffi e danni rispetto ai display tradizionali.

Caratteristiche di sicurezza : Alcuni Smartphone Rugged presentano caratteristiche di sicurezza aggiuntive. Come la possibilità di utilizzare una password e sbloccare l’accesso al dispositivo mediante riconoscimento biometrico.

Batteria ad alta capacità : Come anticipato, in precedenza, la batteria, è uno dei componenti più importanti di uno Smartphone Rugged. In quanto, consente di generare una lunga autonomia. Senza costringere l’utilizzatore a frequenti ricariche durante il giorno. Molte delle soluzioni più performanti, possono garantire oltre 3 giorni di autonomia del dispositivo.

Quali sono i migliori Smartphone Rugged?

Individuare lo Smartphone Rugged migliore, non è certo un compito semplice. Questo perché, oltre alle caratteristiche tipiche di questa categoria di dispositivi, è necessario valutare la presenza di moduli e componenti avanzati di cui lo Smartphone è equipaggiato.

Questi possono essere più o meno importanti. A seconda delle esigenze di chi si appresta ad acquistarlo. Ad esempio, per alcuni, poter utilizzare una bussola, barometro e altimetro, potrebbe fare la differenza, durante le arrampicate, nelle escursioni all’aria aperta e via dicendo.

Mentre, selezionare uno Smartphone Rugged con termocamera, potrebbe essere molto utile per chi necessità di individuare perdite di calore all’interno di una infrastruttura, determinare problemi elettrici in un impianto e via dicendo.

Inoltre, gli Smartphone Rugged disponibili sul mercato, sono numerosi. Non tutte le soluzioni, però sono così allettanti. L’affidabilità del marchio, come le recensioni degli utenti o le caratteristiche del dispositivo, sono solo alcuni elementi da considerare.

Se sei indeciso su quale smartphone rugged scegliere, ti consigliamo di consultare questo articolo sui migliori smartphone rugged per fascia di prezzo . In questo modo potrai confrontare le caratteristiche dei diversi modelli e scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

