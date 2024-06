Soffri di alopecia? Il tuo calvario è finito: scoperto il rimedio definitivo | La scienza ce l’ha fatta

Svelato finalmente il metodo definitivo per dire addio all’alopecia una volta e per tutte, lo stanno provando tutti.

Graduale diradamento, perdita e definitiva scomparsa dei capelli localizzata, e dei peli sono il sintomo di un disturbo molto comune e spesso difficile da gestire, che può essere causato da periodi di forte stress, traumi e episodi di grande pressione e tensione emotiva. Per fortuna ora però è arrivata la soluzione che fa tornare il sorriso, e non solo, a chi ha sviluppato l’alopecia.

Per chi ne soffre è un vero e proprio calvario, fatto di imbarazzo e cure a base di farmaci che tante volte si dimostrano inefficaci, adesso però c’è una svolta che aiuta tutti i pazienti in difficoltà.

Scopri come curare davvero l’alopecia e tornare ad avere i capelli belli e sani di un tempo, senza chiazze e senza più disagi.

Alopecia, il rimedio efficace e definitivo

L’alopecia può colpire a qualsiasi età e si sviluppa sia nei soggetti di sesso maschile, che in quelli di sesso femminile. Le cause scatenanti di questa patologia, che colpisce il cuoio capelluto ei bulbi piliferi, sono generalmente associate a momenti di forte stress, eventi traumatici, episodi di forte tensione emotiva e pressione psicologica, come licenziamenti, cambiamenti di vita radicali, malattie o incidenti, e così via.

L’alopecia crea una sensazione di disagio e imbarazzo, perché le zone colpite perdono completamente capelli e peli, che si diradano e cadono, senza poi ricrescere. Negli anni sono stati messi a punto tanti farmaci per la cura dell’alopecia, molti dei quali, purtroppo si sono rivelati poco efficaci, ma ora qualcosa è cambiato: scopriamo la grandiosa novità per i pazienti che soffrono di alopecia.

Il farmaco approvato dalla comunità scientifica

In base a quanto emerso nel corso del Congresso della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, presieduto da Giuseppe Micali dell’Università di Catania e Luca Stingeni dell’Università di Perugia, finalmente l’alopecia areata potrà essere curata con un nuovo principio attivo, che è stato approvato per la prima volta in Italia nel 2022 dall’Ema, e che ha dimostrato ottimi risultati.

I ricercatori hanno valutato che la percentuale di ricrescita dei capelli registrata è stata di gran lunga superiore a quelle sperimentate in passato, e così il farmaco è stato approvato. Si tratta di un medicinale a base di Baricitinib, che permette di far ricrescere capelli, peli, ciglia e sopracciglia. Per fortuna anche un nuovo principio attivo, Ritlecitinib, si sta rivelando efficacia per la cura dell’alopecia areata in soggetti adolescenti.