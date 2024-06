Consumatori terrorizzati, questa acqua non si può più bere | Se ce l’hai a casa buttala subito: ritirata dal commercio

Fai molta attenzione a questa particolare acqua: anche se è famosa è pericolosa ed è stata ritirata dal mercato.

Non solo cibi che contegno sostanze pericolose, tracce di plastica, o alimenti contaminati da batteri pericolosi in grado di scatenare virus letali, ma perfino l’acqua può rappresentare un grave rischio.

Può un’acqua danneggiare la salute dei consumatori che la bevono? A quanto pare sì, nonostante sia considerata la più pura del mondo.

Se per caso l’hai comprata, e ce l’hai a casa, buttala subito, intanto è stata ritirata dal commercio e ben due milioni di bottiglie sono state distrutte.

Acqua pericolosa, ritirata dal commercio

Una news davvero preoccupante ha gettato il panico tra i consumatori, si tratta di una nuova allerta alimentare, e di certo non è la prima volta che i prodotti alimentari ,regolarmente immessi sul mercato sono soggetti a richiami. L’Italia ha regole stringenti per questo settore, così delicato, e standard di qualità e di igiene molto più altri che altrove, soprattutto più elevati rispetto ai Paesi del Sud Est Asiatico, di molte dell’Africa e dell’India eppure, di tanto in tanto spunta fuori un nuovo allarme. L’aspetto più particolare della vicenda è che si tratta, questa volta, di un allarme che riguarda non proprio un alimento ma una bevanda.

La bevanda in questione è la più comune, quella consumata da grandi e piccini, stiamo parlando dell’acqua. Un particolare tipo di acqua, molto famosa, è stata richiamata dal mercato. Si tratta di un’acqua di lusso, considerata la più pura al mondo per via della zona del globo da cui proviene. Scopriamo qual è l’acqua incriminata.

L’acqua considerata la bevande più bevuta al mondo richiamata dal mercato

L’acqua incriminata è proprio l‘acqua Fiji, un prodotto di lusso famoso, venduto al pubblico a più di 5 euro al litro, considerato purissimo per la particolare collocazione geografica della sua sorgente. L’acqua Fiji infatti, sgorga lontana da aree inquinate, industrializzazione e piogge acide che viene prodotto alle Fiji Island. La Natural Waters of Viti Limited, azienda che si occupa della commercializzazione di acqua nel mondo, ha annunciato di aver richiamato, a marzo 2024, quasi due milioni di bottiglie di acqua Fiji per la presenza di manganese e di tre batteri.

I lotti interessati dal richiamo sono stati sono: Fiji Natural Artesian Water 500 ml da 24 confezioni, con Codice UPC custodia: 6 32565 00004 Codice UPC 3 bottiglie: 6 32565 00001.L’azienda ha fatto sapere che le sostanze potenzialmente pericolose erano presenti solo nei lotti ritirati, venduti esclusivamente tramite la piattaforma Amazon tra il 1° febbraio 2024 e il 3 marzo 2024.