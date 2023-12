Spacciavano cocaina e crack, arrestate 3 persone tra Palestrina e San Cesareo

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e allo scopo di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palestrina (Rm), nel corso di mirati servizi antidroga svolti tra Palestrina e San Cesareo (comuni entrambi in provincia di Roma), hanno arrestato in due distinte operazioni: Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

in Palestrina arrestati un 25enne e la convivente di 28 anni , poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante il servizio, controllavano i giovani a bordo di veicolo e a seguito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di 140 dosi di cocaina e di crack , divise in dosi già confezionate, banconote di vario taglio per un totale di euro 1120.

Gli indagati venivano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari a diposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.

