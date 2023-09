Stress da rientro dalle vacanze? Colpisce un italiano su 3: i sintomi

Ogni anno, sono circa 6 milioni gli italiani che affrontano lo stress da rientro dalle vacanze, una condizione momentanea che colpisce il 35% della popolazione. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il ritorno alla quotidianità dopo le vacanze estive rappresenta per molte persone una fonte di stress che può durare anche per settimane intere. E’ una condizione molto diffusa e ne soffrono in modo particolare coloro che fanno attività faticose dove non è possibile rientrare gradualmente.

L’ideale infatti sarebbe reinserirsi nel quotidiano a piccoli passi, lasciando spazio a momenti di svago che ci fanno stare bene.

Stress post vacanze: i sintomi comuni e quelli più gravi

I sintomi da rientro sono piuttosto variegati e possono manifestarsi in maniera più o meno grave. Parliamo di ansia, stress, apatia, nervosismo, depressione, affaticamento, perdita di attenzione, difficoltà di concentrazione e irritabilità.

Sintomi più gravi sono l’isolamento sociale e gli attacchi di panico. Di solito lo stress da rientro si dovrebbe risolvere in una o due settimane, ma se il sintomo persiste è utile farsi aiutare da un esperto per capire se c’è qualcos’altro che non va.

Anche i bambini soffrono della sindrome da rientro e in particolare coloro che hanno avuto il privilegio di fare una lunga vacanza dove il ritmo sonno veglia era molto diverso da quello abituale.

I bambini devono gradualmente riprendere contatto con gli amici di sempre, fare qualche piccolo acquisto per la scuola, dedicarsi all’esercizio fisico, dormire di più e dare un’occhiata ai compiti ma senza stress. Gli anziani al rientro dalle vacanze fanno più fatica a ritrovare un equilibrio psicofisico e hanno bisogno di aiuto per tornare alla routine quotidiana.

Gli adulti invece devono prendersi del tempo per reinserirsi e non rientrare dalle vacanze il giorno prima dell’inizio del lavoro. Fare attività fisica fa sempre bene, curare l’alimentazione, non caricarsi di impegni e se possibile rientrare a lavoro a metà della settimana avendo così un graduale reinserimento; mantenere il corpo in uno stato di semi vacanza, cercando di fare ancora qualche passeggiata in collina o al mare e non disfare del tutto le valigie.

Il lavoro ci nobilita e senza il lavoro perdiamo la nostra identità sociale; una persona senza lavoro è una persona a metà. Perdere il lavoro è la vera fonte di malessere psicologico quindi ben venga l’ansia da rientro e sentiamoci fortunati di poterla sperimentare.

