Covid nel Lazio, contagi in aumento: presto i vaccini per fragili e over 60

Mentre i contagi Covid continuano a salire, la Regione Lazio si prepara, oltre alla vaccinazione antinfluenzale confermata dal 2 ottobre, anche all'immunizzazione per Sars-Cov-2. Immunizzazione raccomandata ai 350 mila fragili e ai 1.725.000 over 60 laziali e prevista per il prossimo mese, seppure non ancora con una data precisa.

Immunizzazione attiva e passiva

Si parla di immunizzazione attiva quando il processo di immunizzazione viene effettuato grazie alla somministrazione di un vaccino, mentre la immunizzazione passiva si ha quando il processo è attivato mediante immunoglobuline.

In attesa delle indicazioni del Ministero

Una campagna che potrebbe essere anche anticipata se il ministero della Salute “fornirà indicazioni in questo senso”, riferiscono all’Adnkronos Salute. Per partire, infatti, la Regione è in attesa delle indicazioni ministeriali, sia per quanto riguarda le dosi di vaccini acquistati e assegnati, sia per l’operatività della campagna.

Dove si potrà fare il vaccino

Il vaccino contro il Covid si potrà fare nel Lazio, come l'antinfluenzale, in farmacia, negli ambulatori dei medici di famiglia, nei centri vaccinali delle Asl, negli ospedali e nelle strutture private accreditare. Il vaccino utilizzato sarà quello di Pfizer – informano dalla Pisana – E' acquistato a livello centrale e successivamente inviato alle Regioni.

Non ci saranno strutture per vaccinazioni come gli hub

Per la vaccinazione anti-Covid, non ci saranno come in passato strutture dedicate, come gli Hub. Sarà necessario, quindi, anche approntare i protocolli per le vaccinazioni dai medici di famiglia e nelle farmacie. Protocolli che sono già stati sottoscritti per la campagna vaccinale contro l’influenza. (Adnkronos)

