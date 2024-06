Tesori nascosti di Roma: i sette piccoli Musei Civici gratuiti

Roma, con il suo immenso patrimonio artistico e culturale, offre non solo grandi musei famosi in tutto il mondo, ma anche piccoli gioielli nascosti: i sette musei civici gratuiti. Questi musei, spesso meno conosciuti, conservano collezioni preziose e raccontano storie affascinanti della Città Eterna. Ecco una breve descrizione di ognuno di essi, per invitarvi a scoprirli e apprezzarne la bellezza.

1. Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Indirizzo : Corso Vittorio Emanuele II, 166/A

: Corso Vittorio Emanuele II, 166/A Descrizione : Il museo ospita una collezione di sculture antiche, donate dal barone Giovanni Barracco. Le opere spaziano dall’arte egizia a quella greca, romana e mesopotamica.

: Il museo ospita una collezione di sculture antiche, donate dal barone Giovanni Barracco. Le opere spaziano dall’arte egizia a quella greca, romana e mesopotamica. Principali Opere : Statue greche, busti romani, rilievi assiri.

: Statue greche, busti romani, rilievi assiri. Percorso : Un viaggio nell’arte antica attraverso diverse civiltà.

: Un viaggio nell’arte antica attraverso diverse civiltà. Accessibilità : Parzialmente accessibile.

: Parzialmente accessibile. Servizi : Audioguide disponibili.

: Audioguide disponibili. Come Raggiungerlo: Linee bus 46, 64, 916, fermata “Corso Vittorio Emanuele/Navona”.

2. Museo delle Mura

Indirizzo : Via di Porta San Sebastiano, 18

: Via di Porta San Sebastiano, 18 Descrizione : Situato nella Porta San Sebastiano, parte delle antiche Mura Aureliane, il museo offre una panoramica sulla storia delle fortificazioni di Roma.

: Situato nella Porta San Sebastiano, parte delle antiche Mura Aureliane, il museo offre una panoramica sulla storia delle fortificazioni di Roma. Principali Opere : Strutture delle mura, affreschi medievali.

: Strutture delle mura, affreschi medievali. Percorso : Dalle mura di età imperiale ai periodi successivi.

: Dalle mura di età imperiale ai periodi successivi. Accessibilità : Parzialmente accessibile.

: Parzialmente accessibile. Servizi : Visite guidate su prenotazione.

: Visite guidate su prenotazione. Come Raggiungerlo: Linee bus 118, fermata “Porta San Sebastiano”.

3. Museo Napoleonico

Indirizzo : Piazza di Ponte Umberto I, 1

: Piazza di Ponte Umberto I, 1 Descrizione : Dedicato alla famiglia Bonaparte, il museo conserva una ricca collezione di oggetti legati a Napoleone e alla sua epoca.

: Dedicato alla famiglia Bonaparte, il museo conserva una ricca collezione di oggetti legati a Napoleone e alla sua epoca. Principali Opere : Ritratti, oggetti personali, documenti storici.

: Ritratti, oggetti personali, documenti storici. Percorso : La storia di Napoleone e dei Bonaparte a Roma.

: La storia di Napoleone e dei Bonaparte a Roma. Accessibilità : Accessibile.

: Accessibile. Servizi : Audioguide disponibili, bookshop.

: Audioguide disponibili, bookshop. Come Raggiungerlo: Linee bus 70, 81, fermata “Piazza Navona”.

4. Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Indirizzo : Viale Fiorello La Guardia, 6

: Viale Fiorello La Guardia, 6 Descrizione : Situato nell’Aranciera di Villa Borghese, ospita la collezione donata da Carlo Bilotti, con opere di De Chirico, Severini e altri artisti contemporanei.

: Situato nell’Aranciera di Villa Borghese, ospita la collezione donata da Carlo Bilotti, con opere di De Chirico, Severini e altri artisti contemporanei. Principali Opere : Dipinti di De Chirico, sculture di Severini.

: Dipinti di De Chirico, sculture di Severini. Percorso : Arte contemporanea italiana e internazionale.

: Arte contemporanea italiana e internazionale. Accessibilità : Accessibile.

: Accessibile. Servizi : Audioguide disponibili, caffetteria, bookshop.

: Audioguide disponibili, caffetteria, bookshop. Come Raggiungerlo: Linee bus 52, 53, 926, fermata “Museo Bilotti”.

5. Museo Pietro Canonica

Indirizzo : Viale Pietro Canonica, 2 (Villa Borghese)

: Viale Pietro Canonica, 2 (Villa Borghese) Descrizione : Dedicato allo scultore Pietro Canonica, il museo espone opere, bozzetti e strumenti di lavoro dell’artista.

: Dedicato allo scultore Pietro Canonica, il museo espone opere, bozzetti e strumenti di lavoro dell’artista. Principali Opere : Sculture in marmo e bronzo, ritratti.

: Sculture in marmo e bronzo, ritratti. Percorso : Vita e opere di Pietro Canonica.

: Vita e opere di Pietro Canonica. Accessibilità : Accessibile.

: Accessibile. Servizi : Visite guidate su prenotazione.

: Visite guidate su prenotazione. Come Raggiungerlo: Linee bus 61, 89, fermata “Villa Borghese/Pinciana”.

6. Museo di Casal de’ Pazzi

Indirizzo : Via Egidio Galbani, 6

: Via Egidio Galbani, 6 Descrizione : Un museo paleontologico che conserva resti fossili e reperti preistorici rinvenuti nella zona di Casal de’ Pazzi.

: Un museo paleontologico che conserva resti fossili e reperti preistorici rinvenuti nella zona di Casal de’ Pazzi. Principali Opere : Resti di elefanti preistorici, strumenti di pietra.

: Resti di elefanti preistorici, strumenti di pietra. Percorso : La preistoria di Roma e del suo territorio.

: La preistoria di Roma e del suo territorio. Accessibilità : Accessibile.

: Accessibile. Servizi : Laboratori didattici, visite guidate.

: Laboratori didattici, visite guidate. Come Raggiungerlo: Linea bus 311, fermata “Egidio Galbani”.

7. Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Indirizzo : Largo di Porta San Pancrazio

: Largo di Porta San Pancrazio Descrizione : Il museo ripercorre la storia della Repubblica Romana del 1849 e delle battaglie garibaldine.

: Il museo ripercorre la storia della Repubblica Romana del 1849 e delle battaglie garibaldine. Principali Opere : Documenti storici, cimeli garibaldini.

: Documenti storici, cimeli garibaldini. Percorso : Le lotte per la Repubblica Romana e l’unità d’Italia.

: Le lotte per la Repubblica Romana e l’unità d’Italia. Accessibilità : Accessibile.

: Accessibile. Servizi : Audioguide disponibili, bookshop.

: Audioguide disponibili, bookshop. Come Raggiungerlo: Linee bus 44, 75, fermata “Porta San Pancrazio”.

Questi musei, ognuno con la sua unicità e il suo patrimonio, offrono un’esperienza culturale ricca e diversificata. Gratuiti e accessibili, rappresentano un’opportunità imperdibile per scoprire la storia e l’arte di Roma in modo più intimo e personale.