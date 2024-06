Test della personalità, scegli una figura e scopri il risultato | La tua decisione determina chi sei

Se vuoi scoprire la verità su te stesso, trova il coraggio e mettiti alla prova con il test della personalità.

il test delle persone della personalità può raccontarti molto su te stesso, e in particolare sulle tue vere doti professionali, a patto che u riesca a fare una scelta d’istinto.

Decidi di pancia lasciando fuori, per questa volta, la ragione e scopri se il lavoro che fai, o che sogni di fare, è davvero quello che fa per te. Il risultato del test della personalità potrebbe stupirti, farti riflettere, o lasciarti senza parole.

Prova ad osservare con la massima attenzione l’immagine che trovi qui in alto, e poi scegli una delle figure se vuoi conoscere di più su di te e sulle tue naturali skills. In bocca al lupo!

Test della personalità, scegli una figura e scopri le tue doti naturali

Come vedi, in questa particolare immagine sono racchiuse 3 illustrazioni che rappresentano 3 oggetti diversi il cubo di Rubik sulla sinistra, al centro una chiave colorata, arancione, e, a destra dei mattoncini LEGO di 4 colori diversi, giallo, rosso, verde e azzurro. Anche se forse a una prima occhiata non sembrerebbe tutti e tre questi disegni sono associati a una predisposizione personale, non a una competenza che si apprende sui libri o sul campo ma ad un attitudine naturale.

Lasciandoti guidare soltanto dal tuo istinto, prova a scegliere una delle 3 immagini e, una volta che avrai le idee chiare, vai a leggere la soluzione finale, soffermandoti sulla parte che corrisponde all’elemento che hai selezionato.

Soluzione, qual è il lavoro adatto a te

Il test della personalità aiuta a rivelare qual è il lavoro perfetto per te, e potrebbe farti scoprire che hai fatto la scelta giusta, o che, invece, stai inseguendo il sogno sbagliato. Chiaramente si tratta solo di un gioco, per questo motivo, ora che stai per scoprire la soluzione finale del test, ci teniamo a ricordarti che i risultati sono solo gli spunti di un passatempo divertente, e come tali vanno intesi.

Se hai scelto il cubo di Rubik, allora questo vuol dire che sei perfetto per i lavori d’ingegno, e potresti essere un perfetto impiegato nel settore edile, un ingegnere gestionale, un geometra, un architetto;

se hai scelto la chiave arancione centrale, allora significa che sei curioso e paziente e potresti essere un perfetto insegnante o potresti diventare direttore scolastico, assistente sociale, psicologo;

se hai scelto i 4 mattoncini delle costruzioni giallo, rosso, verde ed azzurro, allora significa che sei un autentico creativo, potresti fare lo scrittore, il graphic designer, l’arredatore, il fiorista, il visual merchandiser.