Test visivo, chi trova la regina è avanti anni luce | Se ce la fai in 10 secondi hai il QI di Einstein

Se pensi di avere il miglior spirito di osservazione di tutte le persone che conosci, non ti resta che dimostrarlo con questo test visivo.

Fai attenzione perché dovrai essere davvero molto bravo per superare il quiz: è un gioco a tempo e tu avrai a disposizione appena 10 secondi per trovare la soluzione finale. Concentrati al massimo.

Questo quiz mette in gioco la capacità di concentrarsi e anche quella di ragionare rapidamente, e sono pochi coloro che hanno successo, ma provaci ugualmente, senza aver paura! In bocca al lupo.

Hai mai provato ad affrontare una sfida che ha come protagoniste le pedine della dama, ma in cui non devi giocare a fare scacco matto? Il test visivo infatti può essere risolto trovando la regina. Cerca di aguzzare la vista e fai del tuo meglio per superarlo. Buon divertimento.

Test visivo, trova la regina in 10 secondi

L’immagine di questo articolo contiene le pedine classiche della dama, un gioco antico che molti si divertono a praticare ancora oggi. Nella particolare foto, tra le figure in bianco e nero, si nasconde anche la regina, riesci a vederla? Aguzza la vista e prova a scovarla, se vuoi fare scacco matto e superare questa sfida.

Avvia il cronometro del tuo cellulare, e intanto comincia a osservare l’illustrazione. Allo scadere dei 10 secondi, smetti si guardare la foto con le pedine e vai a leggere la soluzione corretta del test visivo, che troverai di seguito. Se corrisponde alla risposta che hai dato tu, allora il test sarà superato con successo. In bocca al lupo e buon divertimento.

Soluzione

Ci siamo, ora stai finalmente per scoprire dove è la regina. Prima di rivelarti la soluzione corretta del test visivo però vogliamo ricordarti che l’immagine è fatta apposta per ingannare la mente, quindi non ti preoccupare se non l’hai trovata da solo, o se invece l’hai trovata, ma non sei riuscito a individuarla entro 10 secondi, sono davvero pochi quelli che ci riescono.

Dove si è nascosta la regina? Come puoi vedere osservando l’immagine della soluzione del quiz, la regina si trova in corrispondenza dei cerchietti di colore rosso. Se avevi già capito dov’è, ti facciamo i nostri più sentiti complimenti per essere riuscito a trovare la soluzione giusta del test visivo: hai proprio una vista da falco! Se questo gioco ti è piaciuto, cerca altri test simili a questo nel nostro sito web e divertiti a risolverli tutti. In bocca al lupo!