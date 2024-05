Test psicologico, chiudi il pugno e osservalo bene | Il modo in cui lo fai rivela la tua psiche

Questa è la prova più difficile per tutti. Chiudi le mani a pugno e scopri qualcosa su di te che ignoravi: riscontri pazzeschi.

A volte non ci rendiamo conto, ma facciamo dei gesti che in realtà siamo soliti emulare o comunque riproporre in diversi momenti della nostra vita. Se siamo allo stadio a vedere la partita della nostra squadra del cuore, con amici, parenti, o con chi si vuole, come segno di esultanza siamo soliti chiudere i pugni e agitarli verso l’alto come segno di sollievo.

In realtà, però, questa tipologia di gesto viene riportata anche quando siamo arrabbiati. In quel caso, però, tendiamo a stringere i pugni rivolti verso il basso e quasi a sfiorarli. Questo è il classico segno di chi vuole canalizzare la propria rabbia stringendo le mani e provando un dolore che sembra essere quasi attenuato da questo gesto che solitamente facciamo in maniera involontaria.

Ormai, però, il pugno chiuso è visto anche come un gesto di saluto. Attenzione, non intendiamo un pugno in viso, che più che un saluto è una violenza inaudita. Intendiamo invece quel saluto che sembra essere il solito dei ragazzi di oggi che, con la frase “bella, bro”, sono soliti salutarsi e, a pugno chiuso, darsi quasi un segno di affetto.

Quindi, anche se non ci rendiamo conto, utilizziamo le mani in questo modo per tanti e diversi motivi che fra di loro non sono affatto coincidenti. A tal riguardo va detto pure un’altra cosa: stringiamo tutti i pugni alla stessa maniera?

Il test per tutti

In realtà, pur non prestando grandissima attenzione a come chiudiamo i pugni in un gesto di felicità o di rabbia, non tutti siamo soliti posizionare i pollici alla stessa maniera. Qui in basso vi proponiamo un test dove vi consigliamo prima di provare a chiudere i pugni e vedere dove siete soliti posizionare le dita.

Una volta che avete riscontrato quale sia la modalità a voi più congeniale, provate a leggere sotto e a scoprire qualcosa sulla vostra personalità che forse avete sempre ignorato. Dopo aver fatto questo test, vi consigliamo di proporlo ad amici e parenti per scoprire qualcosa di più sulla loro personalità e renderli partecipi di alcune cose che forse hanno sempre ignorato su loro stessi.

Scopri la tua personalità

Stando a quanto riportato da psicoadvisor.com, una studiosa del linguaggio ha analizzato il modus dei pugni. Se si tende a chiudere il pollice tra le dita, gli altri ci vedranno come una persona sicura di sé e con uno spirito creativo. In realtà, però, ci si sente calmi, con un carattere docile e molto socievoli. Se si ha il pollice sopra le dita, gli altri ci vedono come persone talentuose, generose e intelligenti, mentre ci si sente molto sensibili e allo stesso tempo con la paura costante di perdere qualcuno o qualcosa.

Infine, se il pollice si tiene ai lati delle dita, agli occhi altrui ci mostriamo sensibili e generosi, mentre noi ci sentiamo con il costante bisogno di avere certezze e di ricevere onestà dalle persone con cui ci interfacciamo.