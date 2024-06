Test visivo, quanti numeri vedi in questa foto? Ce n’è uno che non nota nessuno: se ci riesci hai la vista bionica

Pensi di avere un’ottima vista? Allora sei nel posto giusto: il test visivo ti dirà la verità sulle tue capacità.

Sei di fronte ad un enigma avvincente, e a un’immagine capace di confondere l’occhio umano, al punto tale che quasi nessuno di quelli che affrontano questa sfida riesce a trovare la soluzione corretta al cento per cento. Se accetti di sottoporti al quiz però, tu dovrai dimostrare di saper fare meglio di chi ti ha preceduto.

Si tratta di un gioco stimolante che, in apparenza è tutto incentrato su un’immagine di semplice lettura, fatta di pochi tratti, che sembrano disegnati dalla mina di una matita. Il test però è più complicato di quanto possa sembrare.

Che cosa aspetti? Aguzza la vista e sgrana gli occhi, comincia a guardare l’illustrazione e concentrati al massimo. Poi leggi la domanda del test visivo e dai la tua risposta. In bocca al lupo e buon divertimento.

Test visivo, dimmi quanti numeri vedi e ti dirò se hai un occhio da falco

Se pensi di avere un occhio bionico, questa sfida fa per te: ti consentirà di scoprire se hai ragione o no, e rappresenterà al tempo stesso, un piacevole gioco. Ora prova a osservare l’immagine che trovi qui in alto, con la massima attenzione, facendo caso a ogni minimo dettaglio, e scrutando tutti i particolari che compongono la complessa figura che si trova al suo interno.

Come forse avrai notato già, ci sono dei numeri. Riesci a individuarli, sapresti dire quanti sono e quali sono? Una volta che avrai trovato la tua risposta definitiva, vai a leggere la soluzione, che si trova alla fine di questo articolo, e scopri se hai superato il test visivo e se hai una vista da falco!

Soluzione

Come puoi vedere guardando l’immagine con la soluzione del test visivo, all’interno dell’illustrazione c’è il numero 1, il numero 2, il numero 3, il numero 4, il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8 e il numero 9. In sostanza ogni singolo tratto del volto rappresentato nel disegno corrisponde a un numero!

Certo, occorre un po’ di fantasia per vederli tutti, e soprattutto, serve avere un occhio di lince! Se sei riuscito a individuare i nove numeri presenti nell’immagine, noi ti facciamo i nostri più sentiti i complimenti: il test visivo è stato superato alla grande. Se invece non sei riuscito a individuarli tutti, non ti scoraggiare. Anzi, migliora le tue capacità, esercitandoti con altri test visivi simili a questo. In bocca al lupo e buon divertimento per le tue prossime sfide!