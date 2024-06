Test visivo, in questo banco di frutta si nasconde un animale | Prova a trovarlo in 5 secondi: 98 persone su 100 non ci riescono

Questo test visivo non è come tutti gli altri, se riesci a superarlo, allora hai davvero una vista bionica!

L’enigma può essere risolto con successo, a patto di trovare la soluzione corretta in pochissimo tempo: hai solo 5 secondi di tempo per osservare l’immagine e dare la tua risposta definitiva.

In questa illustrazione c’è un intruso! Se riuscirai a capire di che cosa si tratta e dove si trova, allora per te il test visivo sarà di semplice risoluzione, altrimenti purtroppo dovrai limitarti a leggere la soluzione, e a scoprire così qual è l’elemento della foto che rompe la monotonia, rinunciando a vincere la sfida. In bocca al lupo!

Non è una prova semplice da affrontare, tanto è vero che solo 2 persone su 100 riescono a scovare l’elemento nascosto, ma non lasciarti scoraggiare da questo. Fai del tuo meglio e aguzza la vista.

Test visivo, trova l’intruso in 5 secondi

Questa fantastica testimonianza fotografica di un negozio di frutta e ortaggi freschi fa venire l’acquolina in bocca, soprattutto in questo periodo estivo, in cui i cibi della natura sono così gustosi e freschi da far venire l’appetito anche ai meno golosi. In questo banco dai colori vivaci si trovano cachi persimon, castagne, pere coscia, zucche mature, dolci banane, croccanti mele, tuberi e polpose patate. Quello che cattura l’occhio sono di certo le tinte allegre e l’abbondanza dei cibi vegetali appetitosi, ma c’è qualcos’altro, che invece sfugge alla maggior parte delle persone che si soffermano a guardare la foto.

Nell’immagine infatti, c’è qualcosa che si nasconde tra la frutta e la verdura. Riesci a capire dove si trova? Aziona il cronometro del tuo cellulare, e allo scadere del quinto secondo, vai a leggere la risposta in fondo alla pagina. In bocca al lupo e buon divertimento.

Soluzione

Come puoi vedere dalla foto che contiene la soluzione del test visivo, l’intruso è un piccolo animale, e più precisamente un cucciolo di gatto. Si trova sulla cesta di cachi. Se sei riuscito a scorgere il felino da solo, e hai capito dove si trovasse entro i 5 secondi di tempo a tua disposizione, non abbiamo nulla da dirti, se non che hai una vista bionica. Complimenti: il test visivo per te è superato.

Se non sei riuscito a capire dove fosse accovacciato il piccolo felino non devi scoraggiarti: trovare il gattino in così poco tempo era effettivamente un’impresa titanica. Farai meglio la prossima volta, ora prova a esercitarti con altri test visivi per affinare le tue capacità di osservazione. In bocca al lupo e buon divertimento.