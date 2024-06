Test visivo, un’impronta è diversa dalle altre | Trovala in 15 secondi: solo un genio può riuscirci

Hai anche tu il cosiddetto “occhio di lince”? Dimostralo con questo test visivo, tira fuori le tue più acute capacità di osservazione.

Se sei davvero capace di cogliere ogni singolo dettaglio, allora per te risolvere questo quiz sarà facile come bere un bicchier d’acqua.

La sfida di oggi è una passeggiata per coloro che hanno ottime doti di osservazione, e che riescono a dare davvero il meglio di sé quando sono sotto pressione. Tutto quello che dovrai fare è osservare con attenzione questa immagine, e cercare di capire dove si colloca l’elemento diverso dagli altri.

In altre parole c’è una sorta di incluso, trovalo in 15 i secondi e il gioco è fatto! Cosa stai aspettando? Dimostra di che stoffa sei fatto.

Test visivo, trova l’impronta diversa dalle altre in 15 secondi

Il test di oggi, come puoi vedere osservando l’immagine in alto, è una sfida visiva, dunque per prima cosa aguzza la vista e poi armati di cronometro. Ora cerca di non farti sfuggire nulla, osserva bene l’illustrazione, e prova a cogliere le le differenze. Attenzione, si tratta di una sfida all’apparenza semplice ma in realtà complicata, perché l’immagine che dovrai decifrare è un’immagine che ripropone sempre lo stesso elemento grafico, e che presenta un fondo dal colore giallo acceso su cui si sovrappongono delle impronte di animali.

Sono tante impronte che sembrano appartenere a un felino, e che sembrano identiche, ma in realtà ce n’è una diversa, una che ha qualcosa che la distingue tutte le altre. Riesci a capire qual è l’impronta diversa? Rispondi a questa domanda e intanto fai partire il cronometro del tuo cellulare, e allo scadere di 15 secondi, vai a leggere la soluzione che trovi in basso. Se corrisponde alla risposta che hai dato tu, allora avrai vinto la sfida del test visivo.

Soluzione

Ci siamo, ora stai finalmente per scoprire se hai superato il test visivo, e se hai un occhio da falco, proprio come credevi. L’impronta diversa dalle altre, come puoi notare da solo, osservando l’immagine con la soluzione, si trova in basso a sinistra, ed è l’impronta evidenziata all’interno del cerchietto colorato. Come vedi, non è identica a tutte le altre impronte. Se sei riuscito a capire da solo quale era la soluzione del test visivo, noi ti facciamo i nostri più sentiti complimenti, perché hai superato la sfida alla grande, e hai davvero il cosiddetto “occhio di lince”.

Se così non dovesse essere, non ti scoraggiare ma esercitati per diventare più bravo e sfrutta la possibilità di migliorare svolgendo gli altri test visivi simili a questo, che trovi all’interno del nostro sito web. In bocca al lupo e buon divertimento per le tue prossime sfide!