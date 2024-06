Test visivo, riesci a individuare il cagnolino diverso? Solo il 3% delle persone ne è in grado | Sembra impossibile ma c’è il trucco

Se pensi di avere un occhio da falco, è arrivato il momento giusto per dimostrarlo con questo test visivo.

Mettiti alla prova, e verifica se hai delle facoltà migliori del resto degli utenti che si sottopongono a questo particolare quiz. Solo il 3% di chi prova ad affrontare questa sfida, poi riesce a superarla con successo.

Non ti lasciar scoraggiare da questo dato, ma fai del tuo meglio e aguzza la vista. Non è detto che non potrai riuscire laddove tutti gli altri, o la maggior parte, hanno fallito. In bocca al lupo!

Il test visivo può essere superato se si riesce a capire qual è l’animale di questa immagine diverso da tutti gli altri, provaci subito.

Test visivo, trova il cagnolino diverso da tutti gli altri

Questo test visivo potrebbe sembrare, ad una prima occhiata fugace, di semplice risoluzione, ma in realtà non è così, perché si basa tutto su un’immagine che replica uno stesso elemento grafico all’infinito, proprio come un pattern, e più lo si osserva più l’occhio viene distolto dai singoli particolari che compongono l’immagine. Dunque è facile distrarsi.

Tutto quello che dovrai fare invece è il contrario, ovvero dovrai concentrarti al massimo, per capire quale è l’elemento discordante. Si tratta di una sorta di intruso, un animale che presenta un dettaglio che rompe la catena. Prova a scovare il cagnolino diverso da tutti gli altri. Che cosa aspetti? Mettiti subito alla prova, e in bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo, ora stai per scoprire qual è la soluzione finale del quiz, e dunque stai per sapere se il test visivo è stato superato con successo, o se invece, al contrario, hai bisogno di esercitarti ancora per sviluppare al meglio tutte le tue capacità visive, e le tue facoltà e abilità di concentrazione. Il cagnolino che si distingue da tutti gli altri, si differenzia per la posizione del suo papillon rosa, che non si trova alla sua sinistra, come tutti gli altri animali che compongono l’immagine, ma, al contrario, si trova a destra.

Il cagnolino con il fiocco rosa annodato destra, anziché a sinistra si trova nella terza fila a partire da dall’alto, e nella terza posizione a partire da sinistra. Se sei riuscito a capire quale era l’intruso, noi ti facciamo i nostri migliori complimenti, altrimenti ti invitiamo ad esercitarti con altri test visivi simili a questo, per poter affinare la tua tecnica. In bocca al lupo per le prossime sfide.