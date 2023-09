Torino 1-1 Roma: Zapata nega la gioia a Mourinho, non basta il terzo gol di Lukaku

Finisce in parità al Grande Torino. Una partita dura, che si è accesa solo nel finale con i lampi di Lukaku e Zapata a dare verve ad un match fino ad allora privo di emozioni. Secondo risultato utile consecutivo per Mourinho che però, non smuove le sorti della classifica.

Primo Tempo

Partenza flebile della Roma, che lascia l’iniziativa alla squadra di casa subito vicinissima al vantaggio con Zapata, che al minuto 4′ schiaccia bene di testa in porta, ma è reattiva la parata di Rui Patricio che devia in angolo. La risposta della Roma è rapida, lo scambio Lukaku-Dybala è da applausi ma il tiro di contro balzo dell’attaccante belga esce fuori di poco. Dopo una fase statica della gara, arriva una buona occasione per Cristante al 21′, che dopo un batti e ribatti in area, si ritrova un pallone volante tra i piedi, ma spara altissimo sopra la traversa. Al minuto 29′ Ricardo Rodriguez prova ad accendere il match con un tiro stupendo dai 25 metri, palla alta di poco. Ancora il Torino pericoloso al 35′ con Radonjic, che si accentra creandosi lo spazio per il tiro, ma Rui Patricio controlla senza problemi. Dopo 1 minuto di recupero, Guida chiude una prima frazione di gioco senza particolari emozioni, Torino-Roma 0-0. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo Tempo

La ripresa parte a ritmi più alti, con un doppio tentativo prima di Zapata al minuto 51′ che scalda i guanti di Rui Patricio dalla distanza, poi Seck, un minuto più tardi, crea il panico in area avversaria ma il suo tiro sfiora il palo. La Roma risponde al minuto 55′ con un’azione straripante di Lukaku sulla sinistra, che mette in mezzo, ma Kristensen controlla male e spreca. L’occasione clamorosa per i giallorossi arriva al 57′, con un cross di Spinazzola su cui si avventa Cristante, che di esterno spizza, ma la palla sbatte sul palo e viene allontanata dalla difesa granata. La svolta arriva al minuto 68′, con il vantaggio della Roma. Lukaku riceve un pallone in area, si gira in un fazzoletto e la mette alle spalle di Milinkovic che non può nulla. Quando la partita sembrava avviata verso la conclusione, ecco che arriva il pareggio del Torino con Duvan Zapata al 85′. Il colombiano è più bravo di tutti a fiondarsi sul lancio in area e mettere di testa alle spalle di Rui Patricio. Dopo 5 minuti di recupero Guida fischia la fine della gara. Torino-Roma termina 1-1.

Le Pagelle

Rui Patricio 6,5: La risposta in avvio sul colpo di testa di Zapata è da applausi, per il resto della gara non soffre particolari patemi e controlla bene i tentativi che passano dalle sue parti. Non può nulla sul gol dello stesso Zapata da due passi.

Mancini 6: Prova positiva come tutto il reparto difensivo, raddoppia bene i compagni sui tentavi del Torino. Non controlla Zapata in occasione del pareggio granata.

N’Dicka 6,5: Bravo nel contenere gli attacchi dell’ispirato Seck, meno bravo in fase di impostazione. I suoi piedi non sono educati e lo si vede nei lanci per Lukaku, completamente fuori portata.

Llorente 7: Buonissima la prova del centrale giallorosso. Tiene a bada un cliente scomodo come Zapata e lo fà con una tranquillità invidiabile.

Kristensen 5,5: Impreciso palla al piede e poco propositivo in fase offensiva. Ha il merito di sporcare il pallone che poi Lukaku tramuterà in gol.

Cristante 6,5: La prima grande occasione per la Roma capita sulla sua tibia destra. Spizza come può un lancio dalla trequarti, ma la palla sbatte sul sesto palo stagionale dei giallorossi.

Paredes 6: La sua prestazione non va oltre il ‘compitino’. Poche idee in fare offensiva e poco filtro in fase difensiva. L’ammonizione a metà ripresa non lo aiuta.

El Shaarawy 6,5: prova come può a creare pericoli in avanti, la difesa del Torino non lascia spiragli e lo costringe molte volte al retropassaggio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Zalewski (dal 70′) 6: non incide sul match, si limita a raddoppiare sugli attacchi dei granata.

Spinazzola 6: dalla sua parte ci si aspettano le accelerazioni migliori, più in palla rispetto a Kristensen. Si fa notare con il cross messo in area per il palo colpito da Cristante.

Dybala 6,5: Lotta e sgomita in mezzo ai giganti del Torino, in molti casi ne esce vincitore, ma le sue invenzioni non trovano la fortuna che meriterebbero.

Belotti (dal 85′): S.V.

Lukaku 7: Terzo gol consecutivo per Big Rom. Lo strapotere fisico è un’arma incontenibile per la difesa granata che non può fare altro che osservare nell’occasione del gol.

All. Mourinho 6: una partita maschia quella della sua squadra. Zapata gli toglie la gioia della seconda vittoria consecutiva a 5′ dalla fine.

Foto: As Roma Facebook

© Riproduzione riservata