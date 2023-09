La Lazio non sa più vincere, Monza da applausi: termina 1-1 la sfida dell’Olimpico

Dopo il pareggio rimediato in extremis al debutto in Champions League contro l’Atletico Madrid, la Lazio era chiamata a rispondere anche in campionato, dove fino ad oggi ha ottenuto solamente tre punti. La prova degli uomini di Sarri, invece, non è delle migliori, grazie anche ad un Monza ben disposto in campo. Mister Palladino, infatti, ha dimostrato ancora una volta quanto bene faccia giocare la sua squadra, sempre propositiva e pronta a fare male agli avversari. Al vantaggio di Immobile ha risposto l’ex Inter Gagliardini, con la gara che si è conclusa con il risultato di 1-1.

Primo tempo

La gara si apre con una fase di studio, che porta le due squadre a non spingere troppo. Al minuto 12°, però, l’intervento di Ciurria è ritenuto falloso dall’arbitro Abisso che assegna il calcio di rigore alla Lazio. Ciro Immobile dal dischetto non perdona, spiazzando Di Gregorio che non può nulla. La reazione degli ospiti è immediata, tanto che al 18° vanno in rete con Dany Mota. La posizione dell’attaccante è però di fuorigioco, con il direttore di gara che annulla la rete e concede calcio di punizione per la Lazio. Pareggio che arriva al minuto 36, con Gagliardini bravo a farsi trovare pronto e a depositare il pallone in rete da pochi passi. Termina 1-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa il Monza di rende subito pericoloso sempre con Gagliardini, con la conclusione che si spegne sul fondo. La Lazio prova a spingere, tentando la conclusione con Luis Alberto che non trova la porta per pochi centimetri. Al minuto 57° arriva la prima grande occasione della Lazio con Immobile, bravo ad incrociare il tiro. La conclusione del bomber biancoceleste, però, si stampa sul palo alla destra dell'estremo difensore dei brianzoli. Al 71° il Monza si fa nuovamente pericoloso con Colpani, ma la conclusione trova un grande Provedel che dice di no. La squadra di Palladino ci crede, con Kyriakopoulos che lascia partire un grande tiro messo in calcio d'angolo da Provedel. Nel finale non succede praticamente nulla, con la Lazio che non va oltre l'1-1 tra le mura amiche.

Le pagelle

Provedel 6,5

Incolpevole sul goal, si rende protagonista di un paio di interventi salva risultato.

Hysaj 5,5

Prestazione non sufficiente quella del terzino albanese, che spesso va in sofferenza sulla sua corsia.

Romagnoli 5

Non è il difensore ammirato nella passata stagione. Spesso va in affanno, soffrendo e non poco le avanzate degli avversari.

Patric 6

Uno dei migliori del reparto arretrato. Ci mette tutta la grinta possibile, lottando su ogni singolo pallone.

Marusic 5,5

Anche lui va spesso in difficoltà soprattutto in fase difensiva. Prova a proporsi in avanti, senza però rendersi realmente pericoloso.

Cataldi 5,5

Prova sottotono del centrocampista. Lento nella costruzione e in grande difficoltà nell’aiutare la squadra in fase di non possesso.

Luis Alberto 5,5

Ha corso tanto, soprattutto in fase di pressing. Forse proprio per questo ha perso la lucidità, soprattutto quando si è trovato a ridosso dell’area di rigore avversaria.

Guendouzi 6

Debutto dal primo minuto per il francese, che si è reso protagonista di un buon primo tempo. Lascia il campo nella ripresa per far spazio a Vecino.

Zaccagni 5,5

Bene nei primi venti del primo tempo, dove si conquista il rigore realizzato poi da Immobile. Nella ripresa, però, cala sensibilmente, mettendo spesso in area cross terminati sul fondo.

Immobile 6,5

Nel complesso si è reso protagonista di una buona prova. Oltre al rigore, nella ripresa colpisce anche un palo. Poteva certamente fare di più quando si è trovato davanti a Di Gregorio, bravo ad ipnotizzarlo.

Isaksen 5

Debutto da titolare non dei migliori per l’esterno danese, che non si è reso mai realmente pericoloso.

Subentrati

Felipe Anderson (55′) 5

Entra per cercare di dare quel qualcosa in più in fase offensiva. Sfortunatamente per la Lazio, però, il brasiliano non si rende mai pericoloso.

Vecino (55′) 5

Prende il posto di Guendouzi, ma non riesce ad incidere. Perde svariati palloni, che hanno portato il Monza ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Provedel.

Pellegrini (55′) 6

Dei subentrati è l'unico che prova a dare quel qualcosa in più. Combatte su ogni pallone, provando svariate volte anche a rendersi pericoloso in fase offensiva.

Rovella (76′) 5,5

Entra in un momento delicato della partita e, per questo, non è riuscito a dare un grande apporto.

Pedro (76′) 5

Neanche lontanamente il Pedro ammirato fino alla scorsa stagione. E’ evidente che la condizione dello spagnolo non è delle migliori

