Torre Cajetani, ex carabiniere ospita la zia in casa ma lei la occupa

Frosinone: Immaginate se una vostra parente, in questo caso una zia anziana, vi chiedesse di ospitarla per un periodo. Chi di voi sospetterebbe di trovarsi un giorno con la serratura cambiata e la casa occupata? Ben pochi spero. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ebbene, questa sorte è toccata ad un ex carabiniere di 45 anni. L’uomo vive da solo e non ha famiglia, era ben contento dunque di ospitare una parente in casa. Ma un giorno, siamo nel 2020, la zia cambia la serratura di casa mentre lui è in viaggio per lavoro. Al rientro l’uomo non è riuscito a rientrare in casa propria. Occupata dalla zia, oggi 78enne.

La zia, barricata in casa, gli diceva che se si fosse azzardato a forzare la serratura, lo avrebbe accoltellato. Poi lo aveva minacciato di chiamare delle persone che lo avrebbero pestato a sangue se non andava via da quella casa.

Così l’uomo non ha potuto far altro che andare via. Non riuscendo a soggiornare in alberghi o pensioni per mesi, la vittima è finita a dormire in macchina. Naturalmente ha presentato regolare denuncia. Non essendoci spiragli perché la donna potesse sperare di restare in quella casa.

Quando la donna ha capito che da li a poco avrebbe dovuto lasciare quell’abitazione ha pensato bene non solo di distruggere i mobili ma di fargliela trovare in modo che non potesse prenderne possesso.

Stanze a soqquadro e immondizia ovunque. Quando il nipote è riuscito di nuovo a prendere possesso della sua abitazione ha dovuto chiamare una ditta specializzata per trasportare fuori tutto e ripulire l’appartamento. I danni causati ammonterebbero ad oltre cinquantamila euro. La zia è finita sotto processo per violazione di domicilio e violenza privata.

© Riproduzione riservata