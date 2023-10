Formia, rapina e aggressione all’ex: arrestati padre e figlio

La loro relazione era finita ma lui conosceva bene le abitudini della donna e gli oggetti di valore che custodiva in casa. E si sa, l’occasione fa l’uomo ladro. In questo caso anche violento.

Accade a Formia, un giovane di 29 anni e suo padre di 56 sono finiti agli arresti da parte dei carabinieri per il furto a casa della sua ex compagna.

Lei, 35 anni, era in casa quando l’ex si è introdotto nell’appartamento rompendo una finestra. Probabilmente non si aspettava che la donna fosse all’interno in quel momento. Invece la vittima si è trovata davanti il rapinatore che, invece di scappare per essere stato sorpreso, l’ha brutalmente aggredita e picchiata, dapprima a mano e poi con un casco integrale. Infine, in preda alla violenza cieca, ha infierito sulla giovane con la friggitrice che era in cucina.

Dopo l’aggressione, il ragazzo ha aperto la porta di casa al padre, appostato fuori e insieme hanno completato il furto.

La refurtiva, un televisore, è tutto quello che i due hanno portato via. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme sentendo le urla strazianti della donna che veniva colpita. Il personale del 118, giunto sul posto ha stabilizzato la donna che ora è in ospedale in prognosi riservata anche se, fortunatamente, non in pericolo di vita.

Intanto, i carabinieri di Formia, hanno individuato e fermato i due malviventi. Originari di Napoli ma entrambi residenti a Formia, erano già noti alle forze dell’ordine per altri reati contro il patrimonio.

Per il 29enne sono scattate le manette e la custodia in carcere mentre il padre è agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore.

