Tragedia a Segni: Roberta Centi perde la vita in un incidente stradale

Un tragico destino sulla via di casa

Roberta Centi, una donna di 62 anni residente a Segni – comune a 50 chilometri da Roma, sui Monti Lepini – ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. La sua auto, una Smart, è stata tamponata da un furgoncino Opel mentre percorreva la via Carpinetana, a pochi chilometri da casa. Il conducente del furgone, un uomo di cinquant'anni del posto, è stato denunciato per omicidio stradale, sebbene i test alcolemici abbiano dato esito negativo.

Le dinamiche dell’incidente

L'incidente è avvenuto al chilometro 4 della via Carpinetana, un tratto di strada che Roberta conosceva bene. Le cause del tamponamento sono ancora in fase di accertamento, ma l'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento immediato dei soccorsi. Roberta è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, dove purtroppo è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni interne riportate.

Indagini in corso

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Colleferro per effettuare i rilievi necessari. Il conducente del furgone è stato sottoposto a test per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, ma entrambi hanno dato esito negativo. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte che hanno determinato questo tragico evento.

© Riproduzione riservata