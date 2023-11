Trasporti Roma. Rinasce il progetto della Metro D, Legambiente: “Una bella notizia”

Da quanto riportato sul quotidiano “La Repubblica”, Roma Capitale avrebbe compiuto nuovi passi per la reimpostazione del progetto della Metro D che, secondo quanto immaginato dalle passate progettazioni, collegherebbe il nord e il sud della Capitale con capolinea Agricoltura e Ojetti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Che il Campidoglio riparta sul progetto di Metro D è una bella notizia e va sostenuta con forza – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -, sicuramente dalla nostra associazione ma anche da tutto il mondo ambientalista e dai cittadini romani. Sono passati oltre dieci anni dallo scellerato taglio delle previsioni realizzative per Metro D e si è perso un mare di tempo.

Noi non abbiamo mai abbandonato l’idea che potesse rinascere il progetto e ora che l’Amministrazione di Roma Capitale sembra intenzionata a ripartire, non possiamo che esprimere grandissima soddisfazione.

“Una prospettiva nuova di miglioramento della vita a Roma”

La trasformazione positiva di Roma passa indelebilmente dai cantieri della transizione ecologica per la mobilità sostenibile: se con quelli da aprire o aperti per tutti i nuovi tram, i prolungamenti delle Metro esistenti, Fascia Verde, Congestion Charge e chiusura dell'anello ferroviario, arriveranno anche quelli per la Metro D, sarà consegnata al futuro una prospettiva nuova di miglioramento ambientale e della vita nella Capitale".

