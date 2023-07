Trasporti. Venerdì 7 luglio sciopero nazionale 24 ore: mezzi pubblici a rischio

“Venerdì 7 luglio il trasporto pubblico è a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Faisa Confail (Federazione autonoma italiana sindacale degli autoferrotranvieri -Confederazione autonoma italiana del lavoro).

Scioperano i lavoratori Atac

A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i collegamenti periferici gestiti dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20″. E’ quanto fa sapere l’agenzia Roma servizi per la Mobilità. (Zap/ Dire)

Proclamato quindi lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 7 luglio dei lavoratori dipendenti delle aziende di T.P.L. (CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori) ai sensi e nel rispetto della legge 146/90 e sue successive modificazioni 83/2000).

Lo sciopero si svolgerà, nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti e degli accordi, nazionali

e locali in materia.

Le strutture territoriali comunicheranno le modalità di adesione a livello locale.

Motivazioni dello sciopero

“La mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione“, scrive in una nota il Sindacato Faisa Confail, per spiegare le ragioni della sciopero.

