2500€ subito in tasca: ecco il nuovo Bonus del 2025 | Finalmente un anno di pace

Lo sai che potrai ottenere subito 2500 euro? Il nuovo Bonus in arrivo è davvero un’opportunità da non perdere. Scopri subito come ottenerlo.

Forse ti sembrerà impossibile o solo un sogno, eppure l’anno che sta per arrivare porta con sé buone notizie e questa volta lo fa con un bel Bonus da 2500€.

In questi ultimi anni, sono state molte le agevolazioni previste dal Governo a supporto dei cittadini e delle aziende. Molti settori come quello dell’edilizia sono riusciti a crescere anche grazie a questi incentivi.

Fortunatamente, la possibilità di ottenere agevolazioni non è terminata anzi, continua, e stando a quello che è stato stabilito, il nuovo anno promette bene.

Il bonus del 2025 parla chiaro: 2500€ subito da intascare. A questo punto ti starai chiedendo come fare per ottenerlo e quali siano i requisiti necessari. Niente panico, nei prossimi paragrafi troverai tutti i dettagli della notizia.

Bonus 2025: cos’è e i requisiti necessari

Ad annunciare e confermare l’arrivo del Bonus per il 2025 è stato proprio il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, durante la conferenza stampa che si è tenuta in seguito all’approvazione del DDL di Bilancio da parte del Consiglio dei Ministri. Nel Disegno di Legge di Bilancio 2025, il Governo ha confermato la proroga del Bonus Mobili. Si tratta di un’agevolazione fiscale che permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a basso consumo energetico.

L’importo massimo detraibile è fissato a 5.000 euro, e la detrazione verrà suddivisa in dieci rate annuali di pari importo. La misura in questione è prevista per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, a patto che l’acquisto sia collegato a interventi di ristrutturazione edilizia. Quindi, per poter aver accesso alla detrazione condizione fondamentale è che i mobili o gli elettrodomestici acquistati siano destinati a un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. L’agevolazione è comunque prevista non solo per i mobili, ma anche ad esempio a cucine, letti o armadi, elettrodomestici di classe energetica elevata (almeno A per i forni e A+ per gli altri dispositivi).

Come usufruire del Bonus 2025

Come anticipato, il bonus mobili 2024 permette di detrarre fino al 50% gli acquisti di mobili ed elettrodomestici purché le spese siano sostenute entro la scadenza del 31 dicembre 2024. Pertanto, qualora ci sia stato un pagamento rateizzato, l’importo detraibile sarà solo quello versato entro quella data. Facendo un esempio, qualora ci sia stato un acconto di 4000 euro, versato entro il 2024, su un totale di spesa pari a 65000 euro, ad essere detratto sarà solo la somma pagata. Quindi i restanti 2500 che andranno pagati nel 2025 non saranno inclusi nella detrazione fiscale.

In sostanza, chi abbia intenzione di acquistare mobili o elettrodomestici nel 2024, condizione necessaria è che l’intero importo che si desidera detrarre, venga pagato entro e non oltre la fine dell’anno. Ricordiamo, infine, che questa è senza dubbio un’opportunità da non lasciarsi sfuggire qualora si voglia migliorare l’efficienza e i comfort della propria casa.