“Turano diVino”, 23 giugno degustazioni a Castel di Tora

Il borgo di Castel di Tora, situato nella provincia di Rieti, è un luogo incantato che merita di essere visitato. Questo piccolo paese, che conta 266 abitanti, noto anche come “il Presepe sul fiume”, è inserito nel club dei borghi più belli d’Italia. La sua posizione sulle sponde del lago del Turano rende il borgo un luogo di grande bellezza e fascino. Uno degli eventi più importanti che si celebrano a Castel di Tora è “Turano diVino”, un’occasione unica per scoprire i vini locali e godersi la bellezza del paese in un’atmosfera di festa e divertimento.

Il borgo di Castel di Tora è un luogo ricco di storia e cultura, con edifici medievali e strutture religiose che testimoniano il passato del paese. La sua posizione sul lago del Turano offre anche molte opportunità per le attività outdoor, come il kayak, la pesca e le escursioni. Vale la pena visitare Castel di Tora per la sua bellezza, la sua storia e la sua cultura.

“Turano di Vino” II Edizione

Il 23 giugno segnatelo in neretto nella vostra agenda. Avete due opzioni: festeggiare la ricorrenza della scoperta dell’acqua su Marte o brindare al ritorno di “Turano diVino”. Noi optiamo per la seconda! Cento etichette, 30 cantine e fiumi di vino. Bianco, rosso, rosè e bollicine. A ciascuno il suo. Ed è “Cin Cin” a “Turano diVino” il 23 giugno dalle 12:30 alle 18:30.

Ogni bicchiere sarà accompagnato dalla voce esperta di un sommelier che ve lo racconterà. Che siano note di ciliegio o chissà se di pesca o albicocca, assaporatele e ascoltatele, sarà un viaggio sensoriale attraverso la storia e la cultura del vino. La manifestazione vuole valorizzare il territorio attraverso la degustazione di pregiati vini e la scoperta di prodotti gastronomici locali e non solo, di certo genuini.

Arrosticini, patatine fritte, farro, pane cunzato, ciambelle tipiche del territorio e altro. È presente anche uno stand senza glutine.

Un tuffo nel lago del Turano e un buon calice “diVino”

La pittoresca vallata del Turano si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Turano diVino”. Puntate a Castel di Tora con il navigatore. Arrivati, parcheggiate e godetevi lo splendido spettacolo del lago, lì sotto. Se il tempo lo permette, portatevi il costume, perchè un tuffo nel Lago del Turano e a seguire un buon calice “diVino” è il modo migliore per aprire alla stagione estiva.

Il parcheggio e la navetta sono messi a disposizione gratuitamente dall’organizzazione.

Intenditori e appassionati desiderosi di scoprire e apprezzare i “gioielli enologici” del territorio, accorrete!

Momenti di dialogo e condivisione tra produttori e winelover arricchiranno l’esperienza, creando un ponte tra tradizione e innovazione.

Immergersi nella bellezza di Castel di Tora

La presenza di sommelier professionisti garantirà un’accurata selezione delle etichette e guiderà i partecipanti attraverso un percorso di degustazione consapevole.

L’evento si svolgerà nel cuore del centro storico di Castel di Tora, offrendo ai visitatori non solo un’esperienza enogastronomica, ma anche la possibilità di immergersi nella bellezza e nella storia di uno dei borghi più suggestivi d’Italia circondato dalla riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

Tra Marte e Castel di Tora… la scelta è facile! Castel di Tora è il luogo perfetto per un weekend di fine giugno con i caratteristici scorci mozzafiato, la torre esagonale medievale dell’XI secolo, adiacente al Palazzo Scuderini, e poi su per i vicoli che conducono a piazzette ben tenute e curate; e ancora scoprire la chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista, la Fontana del Tritone e archi, scalinate, grotte e cantine scavate nella roccia.

Fino al 1864 il paese si chiamava Castelvecchio, poi si decise di legare il suo nome a Tora, antico insediamento sabino nel quale avvenne – nel 250 d.C. – il martirio di Santa Anatolia: a lei è dedicato un santuario, che si erge su una collina attigua al paese.

L’evento è supportato dal prezioso Patrocinio del Comune di Castel di Tora e della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia.

Principali attrazioni turistiche di Castel di Tora

Il mastio: ciò che resta del castello, chiuso al pubblico. La chiesa di Santa Anatolia: patrona del borgo. Piazza San Giovanni: con la moderna fontana del Tritone (1898). Innumerevoli punti panoramici: raggiungibili attraverso saliscendi e vie disseminate di archi.

Durante l’evento “Turano diVino”, le attività previste includono:

Degustazioni di vini: oltre 50 tipologie di vino prodotte da 10 cantine del Lazio, rappresentative di tutte le province, saranno disponibili per la degustazione. Le degustazioni saranno curate da sommelier AIS per aiutare i partecipanti a comprendere le proprie capacità percettive. Momenti di confronto tra winelovers e produttori: gli appassionati di vino potranno condividere esperienze e passioni con i produttori, scambiando informazioni e conoscenze. Stand gastronomici: gli operatori locali offriranno prelibatezze gastronomiche per accompagnare la degustazione dei vini. Wine tour: il tour si svolgerà all’interno del centro storico di Castel di Tora, permettendo ai partecipanti di godersi la bellezza e la storia del borgo medioevale. Parcheggi e navette gratuite: per facilitare la partecipazione, gli organizzatori offriranno parcheggi e navette gratuiti.

Queste attività si svolgeranno il 23 giugno 2024, dalle 12 alle 18, presso il borgo di Castel di Tora (RI).

Cantine presenti a “Turano diVino”

Azienda Agricola Migrante Antica Cantina Leonardi Casale del Giglio Casale della Ioria Cantina Sant’Andrea Cantina Le Macchie Masseria Barone Pietra Pinta Tenuta Santa Lucia Vitus Vini.

Come arrivare a Castel di Tora

La soluzione più economica per arrivare da Roma a Castel di Tora è il bus che costa €5 – €10 e impiega 3h 4min. Non c’è un bus diretto da Roma a Castel di Tora. Tuttavia, ci sono servizi in partenza da Roma Tiburtina TiBus e in arrivo a Castel di Tora via Rieti. Si impiegano circa 1h e 52 minuti per andare da Roma a Castel di Tora, compresi i trasferimenti.

