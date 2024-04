Tv sempre accesa, quanto ti pesa realmente in bolletta: la cifra che non ti aspetteresti mai

Corri a spegnere subito il tuo televisore: ecco quanto ti costa avere la tv accesa tutto il giorno in casa.

Sono in tanti a lasciare l’apparecchio in funziona per l’intera giornata, ma non tutti coloro che hanno questa cattiva abitudine sanno di quali costi sono costretti ad affrontare.

Lasciare la tv accesa tutto il giorno non è una buona idea, né per i più piccoli, che soffrono le enormi e continue sollecitazioni audio visive, né per i ragazzi e gli adulti che farebbero bene ad aprire un buon libro perché accresce le conoscenze e dona relax alla mente. Ma al di là dell’etica o degli hobby personali, è un’usanza che costa davvero caro alle famiglie.

Chi va a pagare la bolletta dell’energia elettrica si renderà conto che questa sale alle stelle se il televisore di casa è sempre acceso.

Scopriamo quanto pesa sulle tasche di ognuno di noi avere costantemente la tv accesa, o in stan-by, con la presa inserita nella corrente elettrica.

Tv accesa tutto il giorno, il costo esorbitante speso per l’energia elettrica

La maggior parte di noi tiene la tv accesa tutto il giorno, soprattutto chi lavora da casa, o chi ha dei bambini piccoli o degli ospiti. Tanti infatti, tendono a accendere il televisore al mattino, magari per ascoltare le notizie dei telegiornali, o delle previsioni meteo e finiscono poi con il lasciare l’apparecchio acceso per tutto l’arco della giornata.

Questo gesto quotidiano, che molti compiono senza pensare, in realtà è una un’abitudine che andrebbe il più possibile evitata. Lasciare la tv accesa infatti, comporta un costo notevole, e dunque fa salire alle stelle il prezzo della bolletta e dei costi energetici elettrica. Scopriamo quanto ci costa.

Quanto pesa sulla bolletta il televisore

Se si vuole avere una stima approssimativa di quanto un televisore possa consumare, se lasciato acceso tutti i giorni, si deve innanzi tutto considerare che si tratta di centinaia di euro: oltre 180 euro ogni anno. Infatti la spesa è di circa 50 centesimi al giorno, ma se si vanno a considerare anche le ore in cui la tv viene spenta ma è comunque connessa alla corrente elettrica della casa, perché ha la spina inserita, allora si arriva a 200 euro l’anno.

Dunque è facile capire come con un piccolo gesto si possa risparmiare centinaia di euro. Basta solo ricordarsi di spegnere il televisore quando non lo si sta guardando, e anche di togliere la presa della tv dalla corrente quando si sa che non verrà accesa per un po’ di tempo, ad esempio, durante la notte, o quando si va fuori per qualche giorno.