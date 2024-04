Questa moneta da 2 euro vale una vera fortuna: controlla nelle tasche e confronta il disegno

Controlla subito se hai questa moneta da 2 euro, potresti diventare finalmente milionario. Ti invidieranno tutti.

Le monete hanno un valore diverso in base alla loro rarità, al conio e non solo al numero scritto sulla superficie. Alcune valgono fino a duemila euro.

Si tratta di monete celebrative, che alcuni dei Paesi europei sono autorizzati dalla Banca Centrale Europea a emettere delle monete rare. Stai attento a non spenderle, ognuna di esse vale molto di più di 2 euro.

Esiste una moneta da 2 euro il cui valore supera quello di uno stipendio. Non tutti lo sanno, e rischiano di utilizzarla al bar o al supermercato come qualsiasi altra moneta, quindi ti conviene verificare se nel tuo portafogli è finita una rarità simile.

Moneta da 2 euro, la rarità che potrebbe farti diventare milionario

Potresti avere una fortuna nascosta nel portafogli e non saperlo neanche. Se ti stai chiedendo come è possibile, la risposta è semplice: di certo hai delle monete, e non tutte le monete valgono esattamente quanto crediamo. Il loro valore infatti, non sempre corrisponde al numero che vediamo impresso sulla superficie in metallo. La faccia della moneta, che sia preziosa o che sia una moneta comune, è sempre la stessa ma il retro può dare a quella moneta un valore inestimabile. Ma come è possibile che il valore di una moneta aumenti esponenzialmente? Il motivo è molto semplice, i Paesi che utilizzano l’euro, a cui si aggiungono Città del Vaticano, San Marino, Monaco e anche il principio di Andorra possono decidere di emettere delle monete celebrative in occasione di alcune ricorrenze speciali.

Ciascun Paese può mettere due monete celebrative ogni anno, e alcune di queste, essendo appunto rare, arrivano a valere molto di più rispetto al momento in cui sono state coniate. In alcuni casi sono arrivate a valere appunto duemila euro e oltre. Dunque fai subito caso a questo a questo dettaglio. Guarda la tua moneta da due euro, e scopri se hai tra le mani un vero e proprio tesoro.

Le monete celebrative dell’Unione Europea

Il particolare delle monete da due euro a cui occorre far caso, per capire quanto valgono effettivamente, come abbiamo detto, non è la faccia ma è il retro, perché è lì che viene impresso il simbolo commemorativo. Negli anni sono state realizzate delle monete da due euro dedicate a Bartolomeo Borghesi che oggi valgono 200 euro. Sono state coniate dallo Stato di San Marino di 18 anni fa e i pezzi messi in circolazione sono stati solo 110.000. Dunque chi ha la moneta da due euro del famoso numismatico potrebbe metterla all’asta, rivenderla o conservarla come un tesoro prezioso.

La moneta da due euro con l’immagine di Bartolomeo Borghesi non è l’unica a valere così tanto. Nel 2005 infatti la Città del Vaticano ha coniato una moneta da due euro dedicata alla ventesima Giornata mondiale della gioventù, con una tiratura di soli 10.000 pezzi che, oltre ad avere un pregio dato dall’unicità e della bellezza estetica del disegno che rappresenta la cattedrale di Colonia, dove si è tenuto il raduno dei giovani cattolici, conserva anche un valore economico, e oggi vale quasi 300 euro. Quindi controlla anche se hai una moneta da due euro con la cattedrale di Colonia. Se possiedi una di queste monete da due euro puoi ritenerti fortunato.