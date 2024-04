Un grande Castellanos non basta alla Lazio, Milik regala la finale alla Juventus: termina 2-1 all’Olimpico

Non basta un grande Castellanos alla Lazio. L’attaccante argentino si è reso protagonista di una doppietta che ha permesso ai biancocelesti di vincere la gara

Non basta un grande Castellanos alla Lazio. L’attaccante argentino si è reso protagonista di una doppietta che ha permesso ai biancocelesti di vincere la gara, non trovando però la finale. Nella ripresa, infatti, Milik appena entrato in campo ha messo a segno la rete del definitivo 2-1, che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di raggiungere la finale.

Primo tempo

La Lazio ha iniziato in modo aggressivo, con Taty Castellanos che ha aperto il punteggio già al 12′ minuto, dimostrando la sua abilità nel gioco aereo e mettendo in difficoltà la difesa della Juventus. Questo gol ha sicuramente dato slancio ai padroni di casa.

Successivamente, la Juventus ha cercato di reagire, con Dusan Vlahovic che si è trovato in una buona posizione al 23′ minuto per pareggiare, ma il suo tentativo è stato neutralizzato dall’ottima reazione del portiere Christos Mandas. Questo è stato un momento cruciale perché ha mantenuto il vantaggio per la Lazio, nonostante la crescente pressione da parte della Juventus.

Il momento più teso del primo tempo è arrivato al 34′, quando Manuel Locatelli è stato ammonito per un intervento ritenuto eccessivamente duro. Questo cartellino giallo potrebbe limitare il suo stile di gioco nel proseguo della partita, influenzando il centrocampo della Juventus.

Verso la fine del primo tempo, Taty Castellanos ha avuto un’altra grande opportunità di raddoppiare il vantaggio della Lazio, ma questa volta si è trovato di fronte a una superba parata di Mattia Perin al 44′ minuto. Questo salvataggio ha impedito alla Lazio di andare al riposo con un vantaggio più ampio, tenendo così viva la speranza per la Juventus di recuperare nella seconda metà.

In conclusione, il primo tempo ha mostrato una Lazio determinata e ben organizzata, mentre la Juventus ha dimostrato di avere la resilienza necessaria per resistere e cercare di ribaltare la situazione. La seconda metà promette di essere altrettanto emozionante, con entrambe le squadre che cercheranno di imporsi per ottenere un risultato positivo.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con la Lazio che trova immediatamente il raddoppio grazie a Castellanos, bravo con il destro a battere Perin. La Juventus prova a reagire con Dusan Vlahovic, ma la conclusione termina larga. Dopo una fase di studio la Juventus trova il goal della qualificazione al minuto 83 con Milik, bravo a farsi trovare pronto e a spingere il pallone in rete. La Lazio ci prova nel finale ma il risultato non cambia: grazie al 2-0 dell’andata, la Juventus guadagna l’accesso alla finale, dove affronterà la vincente di Atalanta-Fiorentina.

Le pagelle

Mandas 6

Casale 5,5

Romagnoli 6

Gila 6,5

Hysaj 6

Guendouzi 5,5

Cataldi 5,5

Marusic 6,5

Luis Alberto 6

Felipe Anderson 6

Castellanos 7

Patric (46′) 6,5

Vecino (61′) 5,5

Rovella (81′) 5,5

Immobile (82′) 5,5

Pedro (85′) S.V.

Foto: profilo Facebook SS Lazio