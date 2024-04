L’Asd Karate Do Segni Paliano conquista il titolo di campione regionale: grande successo al Campionato di Karate FIKTA

Il campionato regionale di Karate FIKTA, tenutosi a Rieti sabato 20 aprile 2024, ha sancito il dominio degli atleti del Maestro Riccardo Binaco, che hanno conquistato il gradino più alto del podio in diverse categorie nella specialità del kumite (combattimento).

Il team vincente

La compagine era composta da sei atleti selezionati che si allenano nelle palestre K85 di Paliano e New Training di Segni e hanno partecipato a questo importante torneo regionale, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle fasi nazionali del campionato italiano. Obiettivo raggiunto in pieno per la gioia di tutta la società, dal Presidente Michele Pirelli ai genitori dei ragazzi.

Trionfi individuali: 4 ori e 2 bronzi

La competizione individuale di kumite è stata dominata dagli atleti del Karate Do Segni Segni Paliano, con Alessio Sperati, Luca Coluzzi, Graziosi Chiara e Micozzi Giorgia che hanno conquistato le medaglie d’oro nelle loro rispettive categorie. Grimaldi Mattia e Caporilli Alessandro medaglie di bronzo.

Successo di squadra

Il culmine del torneo è stato il trionfo nella gara di kumite a squadre, dove le diverse società della regione Lazio, competono in combattimenti schierando una squadra di 3 atleti. Alessio Sperati, Mattia Grimaldi e Luca Coluzzi hanno regalato una performance di ottimo livello e incontro dopo incontro sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro e assicurarsi il titolo di campioni regionali del Lazio.

“Un ringraziamento speciale va agli organizzatori del campionato, agli arbitri e ai presidenti di giuria, la cui eccellenza e dedizione hanno reso possibile lo svolgimento di un evento tanto impeccabile quanto emozionante. In questa occasione, la gestione delle aspettative e la preparazione mentale degli atleti sono state cruciali. È evidente la crescita personale di ogni atleta, ma non si tratta solo di vincere medaglie, ma di vedere i ragazzi applicare i principi del karate nella loro vita quotidiana. È questo che rende veramente orgogliosi tutti noi.” Questo il pensiero del Direttore Tecnico Riccardo Binaco.

Questi successi non sono solo un trionfo per gli atleti, ma anche un simbolo dell’impegno continuo da oltre 30 anni del Karate Do Segni e Paliano nelle rispettive comunità. La vittoria del campionato regionale dimostra che il duro lavoro, la dedizione e la passione sono i veri pilastri del successo nel karate e nello sport in generale.