Valanga di brutte notizie per questi segni zodiacali: per tutti gli altri la situazione è nettamente diversa

Controlla subito se il tuo è uno di questi segni zodiacali, e augurati di no: sono in arrivo pessime notizie.

A quanto pare non saranno affatto baciati dalla fortuna, la dea bendata sta volgendo altrove il loro sguardo, e, secondo gli esperti dell’oroscopo, farebbero bene a rimandare le decisioni importanti, e a tenere gli occhi ben aperti in amore e in amicizia.

Non è un buon momento per loro: ecco chi sono i fortunati e gli sfortunati in base alle previsioni fatte da chi studia le stelle e i movimenti degli astri e dei pianeti, per predire gli eventi della vita sulla Terra.

Anche se non sei tra quelli che ammettono di leggere l’oroscopo ogni giorno, verifica le previsioni per il tuo segno, perché per alcuni segni zodiacali nelle prossime settimane è previsto il peggio.

I segni zodiacali baciati dalla dea bendata

I nati sotto il segno dell’Acquario, ovvero i nati tra l’ultima decade di gennaio e le prime due del mese di febbraio, adesso potranno gioire delle piccole e delle grandi cose, e goderle a pieno grazie al passaggio della luna, che renderà tutto più semplice e che favorirà gli incontri passionali, e la sfera dei sentimenti.

Non sembrano niente male nemmeno le previsioni astrologiche per il Capricorno, che contraddistingue i nati tra l’ultima decade di dicembre e le prime due di gennaio. Per i tutti Capricorno finalmente gli sforzi professionali e personali, dopo tanto sudore e fatica, saranno ripagati. Ora però scopriamo chi sarà meno fortunato, o meglio, quali segni zodiacali dovranno attendere tempi migliori.

Segni zodiacali che non avranno fortuna nei prossimi giorni

Per i nati sotto il segno della Bilancia, il segno zodiacale che contraddistingue i nati tra il 21 settembre e il 23 ottobre, governati dal pianeta Venere, e sempre molto equilibrati, i prossimi giorni saranno invece stranamente all’insegna dell’esagerazione su tutti i fronti. Il consiglio degli astrologi è di fare attenzione per evitare esacerbanti discussioni sul lavoro e con il partner.

Anche i nati sotto il segno dei Pesci vivono un momento di grande confusione e devono attendere l’arrivo di giorni migliori e meno caotici. A loro due farà compagnia anche un altro segno, destinato ad occupare il terzo posto del podio dei segni zodiacali che non godranno del favore delle stelle. Stiamo parlando del Sagittario, che, a quanto pare dovrà portare pazienza, perché i nati sotto questo segno, dovranno affrontare spese impreviste o problemi di natura economica.