Sono circa 9.000.000 gli italiani che rimarranno a casa per il Ferragosto (dati diffusi dall'istituto EmgDifferent) in cerca di un modo per festeggiare il giorno che simboleggia il cuore dell'estate. I parchi MagicLand e MagicSplash offrono per tale occasione un'esperienza straordinaria per tutta la famiglia composta da un mix di intrattenimento, musica e benessere.

Programma della giornata a MagicLand

Concerto di AARON

A partire dalle ore 22, l’ex concorrente di Amici 22 e semifinalista dell’ultima edizione intratterrà tutti gli ospiti con la sua energia contagiosa. Aaron di Amici 22

DJ Set

Dopo il concerto, la musica continua con un dj set esplosivo che farà ballare i presenti fino a tarda notte con le più popolari hit estive e le tracce più famose del momento.

Spettacolari fuochi d’artificio

Il cielo si illuminerà con un magico spettacolo di fuochi d’artificio, regalando un finale spettacolare alla serata. Un tripudio di colori e luci che renderà il Ferragosto 2023 ancora più memorabile.

MagicLand "la capitale del divertimento" resterà aperto fino all'una di notte.

Esperienze uniche a MagicSplash

Bayahibe:

La nuova e straordinaria area benessere di MagicSplash, Bayahibe, la più grande piscina wellness del centro-sud Italia, con oltre 1000 mq di relax e tranquillità.

Playa del sol:

La fedele riproduzione della spiaggia di Bayahibe, con sabbia chiara, acqua cristallina e palme da cocco. Un’opportunità unica per festeggiare il Ferragosto ai Caraibi senza affrontare lo stress del viaggio.

Accesso per tutti:

Il parco è progettato per essere accessibile a tutti, con servizi speciali per i diversamente abili, tra cui lettini dedicati e sedie JOB per muoversi liberamente sulla sabbia e accedere alla piscina. Piscina MagicSplash

A proposito di MagicSplash

MagicSplash è il parco acquatico di MagicLand ed è stato aperto al pubblico il 14 luglio 2023. Occupa una enorme superficie di quasi 40.000 metri quadrati, l’equivalente di 7 campi da calcio, dove sono state piantumate oltre 16.000 piante tropicali tra cui 100 palme alte oltre 5 metri e poi banani, bambu, e tantissime altre piante esotiche.

Al suo interno offre una vera e propria spiaggia – Playa del Sol – di quasi 10.000 metri quadrati che ha richiesto ben 5.000 tonnellate di sabbia accuratamente selezionata per essere bianchissima e per non surriscaldarsi al sole.

Elemento principale di divertimento “Onda del Caribe”, una piscina ad onde di 2.000 metri quadri che genera onde incredibili di oltre 1 metro e mezzo di altezza. Per i bambini c’è TikiBay, un playground acquatico con 6 scivoli, alto 12 metri, ubicato all’interno di una piscina di quasi 1.000 metri quadrati con acqua alta solo 20 cm; ci sono poi Laguna Tiburon, uno spray park per i più piccoli, e Cala Tortuga, un altro gruppo di scivoli acquatici per tutta la famiglia.

