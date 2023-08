Incidente a Valmontone, scontro tra auto e moto in via della Pace: grave centauro 19enne

Un grave incidente è accaduto ieri sera, 1 agosto, in via della Pace a Valmontone (Rm). Un’auto con tre persone a bordo, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con una moto Yamaha condotta da un 19enne. Il giovane centauro è stato catapultato nell’aria, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Immediati i soccorsi con l’auto medica inviata dal 118: gli operatori sanitari hanno constatato le gravi condizioni del motociclista che è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Colleferro, poi trasferito al Policlinico di Tor Vergata a Roma, dove è ricoverato in prognosi riservata. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Due persone a bordo dell’autovettura, guidata da un 27enne, coinvolta nell’incidente sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate all’ospedale di Palestrina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Colleferro.

© Riproduzione riservata