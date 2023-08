Valmontone, Tavoli in Bottega: vanno a ruba i panini della Macelleria Mattia

La dimensione della comunità cittadina è un’emozione ritrovata, memoria del secolo scorso e rimasta viva solo attraverso alcune iniziative culturali oppure enogastronomiche. Del resto il cibo è cultura, lo dicono tutti ormai e l’affermazione convince perché è vera.

Stefano – Ciriola Martinozzi, carpaccio di Angus affumicato, salsa Tzatziki e rucola

Quindi è la cultura, soprattutto quella del cibo che ancora oggi per fortuna riesce a esprimere una identità comune. Raccontiamo quindi molto volentieri l’idea dei Tavoli in Bottega, che Massimiliano Mattia, insieme al papà Mario e ai loro collaboratori sta animando alcune serate del rione La Valle a Valmontone (Roma).

Nei vicoli della parte bassa del paese, nelle adiacenze della storica Macelleria Mattia, i nostri prodi, con l’entusiasmo dei principianti (la macelleria è aperta dal 1959) ha voluto provare l’ebrezza di una novità inaugurando dal mese di luglio scorso le serate di Tavoli in Bottega.

Luisa – Ciriola Martinozzi, salame rubino provola affumicata e pomodorini secchi

Un appuntamento al mese, il primo giovedì 20 luglio, ieri giovedì 13 agosto e il prossimo sarà giovedì 14 settembre, incontri in cui, seduti a tavola, decine e decine di avventori valmontonesi consumano varietà diverse di panini imbottiti, divisi a metà.

Luigi – Ciriola Martinozzi, culatta riserva, bufala di Amaseno, pesto di basilico

Ieri c’erano 120 persone sedute, ognuna delle quali mediamente ha provato 4 mezzi panini abbondantemente farciti con prodotti di qualità. Vale la pena ricordare che alcuni grandi chef hanno avuto il loro apprendistato proprio all’interno di una macelleria, questo a dire dell’importante gavetta che rappresenta questo lavoro.

Mariangela – Ciriola Martinozzi, polpette di scottona pomodoro idroponico e scaglie di parmigiano

Quella di Tavoli in Bottega non è una iniziativa commerciale, si tiene una volta al mese e ha più il sapore di un appuntamento tra amici, tra paesani che si ritrovano per scambiare quattro chiacchiere sgranocchiando un panino saporito.

Piera – Ciriola Martinozzi, cotto di Praga, salsa tonnata, olive nere

Pane di qualità, quant’è buono il pane buono, riempito di prelibatezze profumate come la Mortadella Favola Gran Riserva, Bufala di Amaseno e granelli di pistacchio che vedete in copertina. Il prossimo ritrovo è per giovedì 14 settembre. Prendete appunti.

Roberta – Pizza, mortadella Favola Gran Riserva, Bufala di Amaseno, granella di pistacchio

Foto di Claudio Pasquazi

