Voglia di Tiramisù, il dolce più richiesto dai turisti in vacanza

Il tiramisù è uno dei più popolari dolci italiani, originario del Veneto ed è il dessert più richiesto a fine pasto dai turisti che passano le loro vacanze in Italia. È un dolce a strati fatto con biscotti savoiardi imbevuti di caffè, mascarpone, uova, zucchero, cacao in polvere e talvolta liquore come vino Marsala o liquore al caffè. Il nome “tiramisù” significa proprio “tirami su”, il che è appropriato perché il dessert contiene la caffeina del caffè e un sapore ricco e irresistibile.

Ecco una ricetta base per fare il tiramisù:

Ingredienti:

2 tazze di caffè preparato forte, raffreddato

24-30 savoiardi

450 g di mascarpone

1 tazza di panna da montare pesante

3/4 tazza di zucchero

3 uova grandi

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Cacao amaro in polvere, per spolverare

Facoltativo: liquore al caffè o vino Marsala

Istruzioni:

Preparare il caffè e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente. Se stai usando l’alcol, puoi aggiungere una spruzzata di liquore al caffè o vino Marsala al caffè per aggiungere sapore. In una terrina, sbattere insieme i tuorli e 1/2 tazza di zucchero fino a ottenere un composto chiaro e cremoso. Aggiungere il mascarpone al composto di tuorlo d’uovo e mescolare fino a che sia liscio e ben combinato. In una ciotola separata, montare la panna fino a formare un composto compatto. Amalgamare delicatamente la panna montata al composto di mascarpone fino a incorporare bene il tutto. In un’altra ciotola pulita, sbattere gli albumi fino a quando non iniziano a schiumare. Aggiungere gradualmente il rimanente in 1/4 di tazza di zucchero e continuare a sbattere. Incorporare delicatamente gli albumi montati a neve al composto di mascarpone fino a quando non rimangono più strisce bianche. Questo darà al tiramisù una consistenza leggera e ariosa. Immergi ogni biscotto savoiardo nel caffè raffreddato (e nel liquore, se lo usi) per alcuni secondi per inzupparli, ma fai attenzione a non bagnarli troppo. Disporre uno strato di savoiardi ammollati sul fondo di un piatto da portata. Stendere uno strato di composto al mascarpone sui savoiardi. Ripetete il procedimento, sovrapponendo i savoiardi imbevuti e il composto di mascarpone fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Terminare con uno strato di composto al mascarpone sopra i savoiardi. Coprire il piatto con la pellicola trasparente e conservare in frigorifero il tiramisù per almeno 4 ore, o preferibilmente durante la notte, per consentire ai sapori di fondersi e al dolce di solidificarsi. Prima di servire, spolverare la superficie del tiramisù con del cacao amaro utilizzando un colino a maglie fini.

Il tiramisù è un delizioso dessert amato per la sua combinazione di sapori e consistenze. È un’ottima scelta per le occasioni speciali o ogni volta che desideri un dolce al sapore di caffè, capace di infondere una buona dose di energia.

Foto del celebre Tiramisù dell'azienda Pompi di Roma

