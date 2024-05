Verbali a raffica, se vedi questo semaforo inizia a pregare | ‘È questione di 3 secondi’: la sanzione ti manda sul lastrico

Stai lontano da questo semaforo, le multe sono tante e salatissime.

Come tutti sappiamo, quando ci si mette al volante di un qualsiasi mezzo di trasporto è necessario rispettare alcune regole per la buona circolazione stradale di tutti, mezzi e pedoni. Ci sono dei limiti di velocità, delle regole legate al sorpasso e alla precedenza e poi ci sono tutta una serie di cartelli e segnali che indicano ciò che possiamo e non possiamo fare.

Nel caso in cui si venga beccati a violare le regole, il Codice della Strada prevede delle sanzioni che possono essere pecuniarie ma non solo: nei casi più gravi, infatti, si può incappare anche nel ritiro della patente e del mezzo di trasporto o, addirittura, in qualche denuncia penale.

Oggi vi parliamo di un semaforo che, sebbene dovrebbe servire a regolare il traffico e a rendere più sicuro e scorrevole il tutto, di fatto è noto solo per la quantità di multe che sta generando in chi si trova a passargli davanti.

Il semaforo intelligente, ecco cosa sta succedendo

Ci troviamo a Caraglio, in provincia di Cuneo. Qui, un semaforo chiamato “intelligente” ha già causato più di 750 multe in due mesi, quindi circa 13 al giorno. I verbali sono tutti di 186 euro che, se pagati in 5 giorni, vengono ridotti del 30%; a questo si accompagna poi la decurtazione di 6 punti dalla patente. Insomma, è un dramma: questo semaforo con telecamera si trova all’incrocio tra via Cesare Battisti e le vie Cappuccini e Centallo.

Introdotto dall’Amministrazione comunale a inizio anno dopo una serie di incidenti pericolosi causati dal mancato rispetto del rosso, si caratterizza per dei tempi di accensione del verde e del giallo davvero brevi: il primo sta acceso 7 secondi ed il secondo solo 3 secondi, quindi poi scatta il rosso. I tempi, però, sono estremamente striminziti e spesso non sono sufficienti per attraversare l’incrocio senza che scatti il rosso nel frattempo!

Le lamentele dei cittadini

Sono molti i cittadini che, online ma anche di persona in Comune, hanno presentato le proprie lamentele. Molti si stanno organizzando per compiere percorsi alternativi e altrettanti, alterati per le multe salate, accusano il Comune di aver installato quel dispositivo non tanto per la sicurezza dei cittadini quanto per fare cassa.

“Ribadisco che la multa scatta solo quando si attraversa con il rosso e non con il giallo. Il problema è che la gente ha la percezione di passare con il giallo” ha commentato la prima cittadina Paola Falco, che tra poco vivrà le nuove elezioni in cui è di nuovo candidata. Chissà se questo semaforo influirà sull’esito.