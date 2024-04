Viaggi, dove prenotare la vacanza st’estate: tutte le mete più gettonate e low cost

Se prenoterete qui, avrete risparmio, relax e divertimento assicurati: le mete dell’estate 2024.

Ci avviciniamo sempre di più all’estate e, sebbene quella scorsa sembri finita solo da poche settimane, in realtà è già ora di pensare alle prossime vacanze. Innanzitutto è tempo di fissare le ferie: è questo il momento giusto per parlare con il partner, decidere quando è il periodo migliore e parlarne quindi con i colleghi e con i capi per organizzarsi tutti al meglio.

Una volta fermate le settimane di ferie, si può iniziare a pensare a dove si può andare. Quest’anno, come accade da un po’ di estati a questa parte, i rincari stanno ancora dominando il settore delle vacanze e questo riguarda sia i mezzi di trasporto, quindi caselli autostradali, carburanti e così via, sia i prezzi di hotel, villaggi e appartamenti.

Oggi, però, vi diamo qualche consiglio per l’estate 2024: ci sono delle mete, infatti, che sono tra le più gettonate poiché belle, divertenti e soprattutto molto economiche, quindi perfette per le famiglie e per chi cerca un po’ di relax senza dover spendere un patrimonio.

Vacanze 2024, andate qui: non ve ne pentirete

Iniziamo dall’Albania, nazione da visitare prima che diventi troppo famosa e che tutti scoprano quanto è bella e quanto è economica! Con i suoi 363 km di costa, offre divertimenti e un mare da sogno a poco prezzo: prenotare per credere. Anche Porto è una delle mete low cost più apprezzate del periodo, ottimo punto di partenza per visitare poi tutte le spiagge del Portogallo.

E che dire, invece, dell’intramontabile Grecia? La bellezza di questa nazione è ormai conosciuta in tutto il mondo, insieme alla sua storia così ricca. Sempre nei dintorni, molto economica e perfetta per luglio è anche Malta, che offre un mare cristallino meraviglioso. Rimanendo in zona, infine, bellissima anche Rodi, che si caratterizza per avere ben 300 giorni di sole all’anno.

Per chi vuole rimanere in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, ciò che consigliamo per risparmiare è muoversi in anticipo e cercare di fermare il proprio posto in hotel, in villaggio o il proprio appartamento il prima possibile: in questo modo, potremmo essere premiati da tariffe scontate e vantaggiose!

Al di là delle mete più lussuose come quelle della Sardegna o della Sicilia, l’Italia offre molte sistemazioni a basso prezzo, ad esempio nel Lazio o nelle Marche e in Abruzzo, regioni spesso poco considerate per quanto riguarda le vacanze estive. Fate una rapida ricerca online e cercate la sistemazione che fa più al caso vostro: se iniziate subito, risparmiate molto!