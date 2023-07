Vincenzo D’Amico, camera ardente in Campidoglio dalle 13 alle 19

La camera ardente di Vincenzo D’Amico, ex calciatore e bandiera della Lazio per 16 anni, sarà allestita domani 3 luglio in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca (ingresso lato Portico del Vignola). Apertura al pubblico dalle ore 13 alle ore 19. Intanto a Latina, città natale di D’Amico, il sindaco Matilde Celentano ha proclamato lutto cittadino per il giorno martedì 4 luglio 2023, in concomitanza con i funerali dell’ex calciatore. Nella stessa giornata saranno esposte le bandiere a mezz’asta”. (ANSA)

(Foto di Vincenzo D’Amico pubblicata sulla pagina Facebook “Associazione Sodalizio Biancoceleste”)

© Riproduzione riservata