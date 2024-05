Vinoforum al Circo Massimo: dal 17 al 23 giugno 7 giorni con un ricco calendario di degustazioni

Torna il grande evento dedicato all’eccellenza enogastronomica con una 21esima edizione ospitata nello splendido scenario del Circo Massimo, una delle più grandiose opere dell’ingegneria romana e il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Vinòforum è da oltre 20 anni l’evento del Vino a Roma, città che rappresenta lo snodo commerciale principale del mercato food&beverage italiano.

Vinòforum, un format di successo

Approfondimenti tematici e iniziative rivolte agli appassionati e agli operatori del settore e l’occasione per il pubblico di provare, spesso per la prima volta, un gran numero di etichette.

Vinòforum deve il grande successo all’unicità del suo format: una manifestazione che ospita oltre 878 aziende espositrici tra cantine vitivinicole italiane e internazionali, ristoranti, enoteche, aziende gastronomiche, con l’unico obiettivo di promuovere la cultura agroalimentare del nostro Paese.

Per numero di aderenti e qualità dei prodotti, Vinòforum è la seconda manifestazione del settore vinicolo su scala nazionale e la prima del Centro-Sud Italia, oltre ad essere accreditata come manifestazione fieristica con qualifica nazionale – data l’importanza della sua attività che si basa su un approccio orientato al business, formazione ed entertainment; Ogni anno registra una crescita proporzionale non solo di visitatori appassionati, ma soprattutto in termini di interesse da parte di operatori, esperti del settore e stakeholder.

Wine Top Tasting

In programma, il tradizionale appuntamento con le Wine Top Tasting, le degustazioni guidate dai principali enologi italiani, che raccontano i terroir più vocati e le cantine più prestigiose del Paese, talk su qualità, territorio, sostenibilità e valorizzazione delle attività produttive e Masterclass su quello che è definito l’oro verde della produzione italiana: l’olio extra vergine di oliva.

Grande spazio anche all’unione di sapori e all’abbinamento vino-cibo con i Temporary Restaurant dei migliori ristoranti capitolini e The Night Dinner, le cene esclusive con cui chef stellati sono pronti a deliziare gli ospiti con le loro squisite creazioni , da abbinare con la mixology e le numerose etichette disponibili.

7 serate con un calendario molto ricco al Circo Massimo

Sette serate ricche di incontri, di approfondimenti e nuovi spunti di riflessione, che vedranno cantine nazionali, grandi chef, maestri pizzaioli, ristoranti e aziende produttive dialogare ed essere protagoniste di attività di promozione, intrattenimento e formazione per il pubblico di appassionati e operatori del settore.

“Vinòforum al Circo Massimo – ha dichiarato Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – diventerà nonsolo un luogo unico per la promozione delle eccellenze del territorio e di tutto il Made in Italy, ma si inserirà in un’ottica di fruizione e promozione dell’offerta turistica capitolina. L’edizione 2024 rappresenta la naturale evoluzione di un percorso iniziato 20 anni fa che ci ha visti, per primi, credere fortemente che Roma potesse diventare un hub strategico per il tutto il comparto di settore. Questo traguardo è stato raggiunto anche grazie alla fondamentale collaborazione con le istituzioni capitoline, che hanno supportato la spinta innovativa di Vinòforum”.

Per il 2024, Vinòforum rinnova l’impegno a costruire un calendario di eventi significativi e di grande valore culturale e formativo. Immancabili le Wine Top Tasting organizzate in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Lazio, preziosa partner di questa edizione. Ogni serata avrà come attori principali i territori enologici più vocati, le case del vino più prestigiose e le etichette più rappresentative, raccontate dai maestri sommelier e grandi degustatori.

C’è anche Ais Lazio

“Ais Lazio è orgogliosa di essere partner di una manifestazione prestigiosa come Vinòforum che ormai da 21 anni contribuisce con il suo programma a diffondere la conoscenza e la cultura del vino e delle storie di passione che la sostengono.- ha affermato Francesco Guercilena, presidente di AIS Lazio (Associazione Italiana Sommelier) – Sarà inoltre per noi l’occasione di lanciare, per la prima volta in assoluto, il concorso “Il Miglior Sommelier del Lazio” un nuovo appuntamento fortemente voluto dalla nostra associazione per contribuire a formare veri “ambasciatori del vino” della nostra Regione”.

Antonella Fiorito