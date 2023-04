Viterbo, cosa fare nel weekend: tutti gli eventi dal 29 aprile al 1° maggio

Non è solo il Concerto del Primo Maggio che animerà il lungo weekend laziale. Anche in Tuscia, infatti, dal 29 aprile al 1° maggio, tanti saranno gli eventi che popoleranno le giornate dei cittadini viterbesi e non solo. Le iniziative culturali partiranno da sabato e termineranno lunedì.

Gli appuntamenti di sabato 29 aprile

Sabato 29 aprile inaugurerà la tre giorni di eventi che vivacizzerà il fine settimana del capoluogo laziale. Viterbo, infatti, sarà protagonista di una serie di visite guidate e attività didattiche per ragazzi che permetteranno, ai fruitori, di entrare in contatto con il ricco patrimonio artistico e culturale della città.

Sabato, a partire dalle ore 10, si potrà partecipare alla visita guidata dal titolo “Forme e colori: il centro medievale di Viterbo“. In occasione della mostra “Forme e colori” sull’artigianato artistico in terra di Tuscia, una visita guidata consentirà di risalire i luoghi del centro storico medievale integralmente conservato. Dal Museo dei Portici a piazza del Gesù e piazza della Morte, fino a piazza San Lorenzo con la cattedrale e il Palazzo Papale. Il costo della visita sarà di 6 euro mentre l’ingresso al museo di 8.

Nel pomeriggio invece, alle ore 15:30, i ragazzi potranno usufruire di un’attività laboratoriale dal titolo “I giganti dell’arte a Viterbo“. In occasione della Giornata Mondiale del disegno che cade il 27 aprile, un’esperienza dedicata all’arte principiando da quella contemporanea del Gigante di Valle Faul. Nelle vicinanze del monumento verrà anche messo in piedi un laboratorio per la creazione dello skyline più imponente della città. La visita sarà gratuita.

Domenica 30 Villa Lante e il Museo della Ceramica

Ricca giornata anche quella di domenica 30 aprile. L’evento, che partirà alle 10:30 dal titolo “Forme e colori: Villa Lante e il Museo della Ceramica“, permetterà ai visitatori di godere degli splendori di Villa Lante di Bagnaia. La Villa, capolavoro del Manierismo del tardo ‘500 ad opera del Vignola, è arricchita anche da un magnifico giardino all’italiana e le fontane con i giochi d’acqua. Il costo della visita è di 6 euro mentre l’ingresso alla Villa è di 8.

Nel pomeriggio, per giunta, ci sarà l’occasione anche di partecipare a un’attività presso il Museo della Ceramica della Tuscia il “Faber Experience”. I laboratori artigianali saranno aperti al pubblico.

Lunedì 1° si chiude con la storia della ceramica viterbese

Lunedì 1° maggio terminerà questa ricca tre giorni culturale in terra di Tuscia. Alle ore 10:30 una visita guidata permetterà agli ospiti di risalire la storia della ceramica viterbese nei suoi luoghi più identitari. Dalla chiesa degli Almadiani al Museo Civico, fino alle botteghe dello storico quartiere medievale San Pellegrino.

Il costo della visita e l’ingresso al Museo Civico saranno di 6 euro mentre, in caso di acquisto di tutte le visite, il costo è di 15 euro. Si ricorda che, come precisa l’ufficio turistico viterbese, la prenotazione è obbligatoria per ogni evento entro le 18 del giorno prima.

© Riproduzione riservata