Pomezia, crolla il balcone di casa: 82enne muore schiacciata

Era fuori a stendere il bucato approfittando della giornata di sole, ma per Annina Vacca, 82 anni di Pomezia, si è trasformata in una tragedia. Per cause che al momento restano al vaglio degli inquirenti, il balcone di casa sua è crollato al suolo schiacciando la donna e uccidendola.

Il terribile incidente di è consumato ieri mattina, 15 febbraio, in via Bisaccia a Pomezia, a cedere il parapetto della balconata sotto il quale la vittima si trovava per le faccende domestiche. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, con le squadre di Pomezia e dell’Eur, e la polizia di Spinaceto. Ma per l’anziana, schiacciata sotto le macerie, non c’era più nulla da fare.

Il corpo della donna è ora a disposizione delle autorità che ne hanno disposto l'autopsia e l'intera abitazione è sotto sequestro con l'ipotesi di reato per omicidio colposo a carico di ignoti. In casa erano in atto lavori di manutenzione affidati ad una ditta, va stabilito dunque che tutte le misure di messa in sicurezza fossero state adottate.

“Sembrava una bomba”

«Sembrava un’esplosione» raccontano i vicini di casa, accorsi immediatamente dopo aver sentito un boato e delle urla. C’erano gli operai della ditta che correvano nel tentativo di aiutare la signora rimasta sotto le macerie, inizialmente si pensava che fosse un operaio a restare schiacciato, ben presto però si è capito che la vittima era proprio la proprietaria dell’immobile.

La ditta che stava svolgendo i lavori di ristrutturazione proprio dal lato della struttura che ha ceduto, dai primi accertamenti risulta essere in regola. Intanto si attende un sopralluogo dell'ispettorato del lavoro per stabilire se i lavori fossero eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza e dunque, si tratti di un terribile incidente.

