Vivere fuori Roma, lungo una delle vie consolari. Una tendenza sempre più in voga per il futuro. Si cercano affitti meno cari e una migliore qualità della vita rispetto alle periferie urbane. Aspettiamo i commenti di chi conosce queste realtà, per aiutare la scelta di chi volesse cambiare vita.

Vivere in provincia: Bracciano e Trevignano Romano

Questa volta percorriamo la Cassia e la Braccianese. Ci orientiamo verso le cittadine che circondano il Lago di Bracciano, riserva d’acqua dolce per Roma, in una campagna ricca di storia e di bellezze naturali. Vogliamo indagare Bracciano e Trevignano verificandone pregi e difetti, come possibili alternative residenziali alla Capitale.

Pregi e difetti, scopriamoli insieme per aiutare che deve decidere

Descrivo vantaggi e svantaggi, secondo i dati ufficiali, ma voi esprimete la vostra preferenza di protagonisti, con i vostri commenti, come persone informate dei fatti, che vivono sul territorio.

Perché avete scelto una località fra queste e non le altre, perché, nel caso, vi siete pentiti della scelta fatta, perché invece ne siete entusiasti.

Se quello che scrivo non vi convince, non vi piace, non lo trovate giusto, criticate pure. Cambiate, con i vostri dati, le mie affermazioni, perché questo articolo è fatto apposta per stimolare i vostri pareri, i vostri giudizi, i vostri vissuti personali. Servirà per schiarire le idee a chi vorrebbe fare una scelta del genere ma non conosce il territorio.

Magari è uno straniero da poco trapiantato in Italia o un italiano non del Lazio, sono la maggioranza, che però vive a Roma e non ce la fa più a tirare avanti con lo stipendio o tutte le entrate che riesce a mettere insieme. Vorrebbe cambiare ma non sa come e dove e nemmeno cosa lo aspetta in caso di nuova residenza.

Il Lago di Bracciano, dalle sponde ai dintorni

Il lago di Bracciano è uno più grandi del centro Italia, il suo perimetro misura 34 km con un bacino di oltre 22 milioni di metri cubi di acqua. Intorno alle sue rive si trovano tre comuni storici e a misura d’uomo: Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano a soli 40 km da Roma. Il Lago di Bracciano è alimentato da sorgenti sotterranee. Il contributo portato dai piccoli fossi immissari è molto limitato. Ha invece un emissario, il fiume Arrone, che sfocia nei pressi di Fiumicino.

In questi centri, negli ultimi anni, dopo un notevole fermo immobiliare, con case che sono arrivate a costare il 40% in meno, c’è stato un rialzo della domanda di appartamenti e anche villette sia in vendita che in affitto.

Probabilmente perché questa zona, soprattutto il Lago di Bracciano, è una meta molto affascinante anche per la vicinanza geografica alla Capitale. In molti hanno eletto Bracciano come sede di una seconda casa, da sfruttare come casa da affittare o come casa vacanze o per il weekend invernale. L’economia della zona si fonda in gran parte sul turismo, almeno da aprile ad ottobre. Le professioni maggiormente ricercate sono quindi legate a questo settore, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione e le strutture alberghiere.

I lavori più facilmente reperibili sono di conseguenza quelli di receptionist, cuoco, cameriere, barman, istruttore di attività acquatiche, bagnino. A fronte di stipendi comunque bassi, come nel resto d’Italia almeno qui la vita è meno cara rispetto alle altre regioni e alla stessa Roma. Un buon motivo per trasferirsi è il clima mite dell’inverno, una stagione fredda che dura solo 4 mesi e uno stile di vita rilassato. Basti pensare che dalle 13 alle 16 qui tutte le attività sono chiuse e i commercianti pranzano a casa.

Bracciano la castellana e Trevignano la colta

Bracciano, il comune più grande e conosciuto dell’area (142 kmq), è un luogo che si presta a passeggiate lungolago e alla possibilità di praticare diversi sport acquatici grazie alla presenza di numerosi circoli velici.

Dista 46 km dal centro di Roma, passando per la Braccianese (Sp493) in auto ci vuole poco più di un’ora. Volendo più vicina a Roma (37 km per la Cassia Bis) c’è anche Anguillara, un borgo suggestivo e ricco di storia benché più piccolo di Bracciano. Si trova ai piedi dei rilievi dei Monti Sabatini e a pochi passi dalle acque del lago, offre un ambiente rilassato e le stesse possibilità in termini di attività sportive e culturali degli altri comuni del lago.

Anguillara ospita una fortezza, un centro storico medievale e una porta risalente al 1500 considerata l’antico ingresso al paese. Questo antico borgo di pescatori, meno noto della vicina Bracciano, offre però panorami altrettanto suggestivi, mentre il centro storico è un dedalo di viuzze che sembrano rimaste ferme nel tempo.

Da non perdere la torre medievale che ospita il Museo della civiltà contadina e della cultura popolare. Anguillara Sabazia è famosa inoltre per la sua "città subacquea", un villaggio neolitico risalente al 5500 a.C., considerato il più antico insediamento lacustre finora scoperto in Europa occidentale. La citiamo di sfuggita perché abbiamo avuto occasione di parlarne già nel recente passato, con gli articoli intitolati Vivere fuori Roma.

Pochi lo sanno ma a Vigna di Valle nel 1908 venne inaugurato un aeroporto, Bracciano Vigna di Valle, la più antica infrastruttura aeroportuale italiana, che ospita anche un Museo storico dell’Aeronautica Militare. Trevignano Romano

Bracciano è ben collegata con treni che ogni mezzora vanno e vengono da Roma, lungo la linea che tocca anche Capranica e Viterbo. Inoltre è collegata ad Anguillara Sabazia e Trevignano Romano anche per mezzo della motonave Sabazia II, gestita dal Consorzio Lago di Bracciano. Le linee della Cotral la collegano ad altri centri regionali.

L’antico borgo di Trevignano Romano domina la sponda settentrionale del lago di Bracciano ed è un altro dei posti che merita assolutamente una visita. Nel percorso più breve dista circa 50 km da Roma, percorrendo la Cassia Bis in un’ora circa. Insignito della bandiera arancione, questo borgo sorge su una rupe alle pendici dei monti Sabatini.

Il centro storico di Trevignano si sviluppa attorno al castello Orsini, risalente al 1200 ma di cui oggi rimangono solo alcuni resti. Passeggiare per il centro storico tra le sue case caratteristiche affacciate sul lago è una delle cose più belle da fare a Trevignano. Questo è il tipico borgo che si visita volentieri nei week end invernali, quando il sole ancora vince sulle nubi, ed è piacevole concedersi la scampagnata con pranzo all’osteria. Il lago, da questo punto di vista rappresenta un’alternativa valida a montagna e mare, che non tutti considerano, sbagliando.

La stazione FS di Anguillara Sabazia dista da Trevignano circa 15 Km e si raggiunge in automobile in meno di 19 minuti. Il costo del biglietto è di € 2,60 e la frequenza dei treni è ogni 30 minuti. La stazione FS di Cesano dista da Trevignano circa 26 Km e si raggiunge con un tempo di circa 26 minuti. Il costo del biglietto è di € 1,50 e la frequenza dei treni è ogni 15 minuti. Per andare alla stazione di Bracciano invece ci vogliono appena 15’.

A Trevignano ci sono tre istituti scolastici: un Liceo Scientifico, Classico e Linguistico Statale “Ignazio Vian”, un Istituto Tecnico Statale “Luca Paciolo” e un Istituto Tecnologico Paritario “Salvo D’Acquisto”. Anguillara Sabazia (RM)

Abitanti, affitti e qualità della vita

Bracciano conta oltre 19mila abitanti ed è un comune che fa parte della città metropolitana di Roma Capitale. La Regina del lago domina anche grazie al suo Castello cinquecentesco. Negli anni dopo il 2000 il comune registra un aumento intenso degli abitanti e dal 2011 una relativa stabilità sui livelli attuali. Gli stranieri residenti a Bracciano sono un 10% e prevalentemente rumeni, albanesi e polacchi. Sono arrivati ad essere il 12% nel 2010 ma poi sono calati come la popolazione tutta. Evidentemente c’è una forte presenza di badanti, che si deduce anche dalle nazionalità.

La caratteristica che più piace ai residenti è che Bracciano la puoi girare a piedi e tutto è a portata di mano. Nel centro storico, nella parte medievale, anche se c’è un po’ di saliscendi e purtroppo i marciapiedi non sono molto larghi e accessibili, soprattutto per i passeggini e alle sedie a rotelle, tuttavia si percorrono agilmente e consentono di espletare tutti i servizi burocratici che si presentano.

Il prezzo medio per l’acquisto di appartamenti a Bracciano è di 1.675€ /mq mentre per l’affitto la media è di 9,26€/mq. Certamente la media non è applicabile alle esigenze di ciascuno ma serve solo a misurare il livello di spesa del centro, Un appartamento di 100mq avrà quindi un valore di 167mila euro mentre il suo affitto verrà calcolato da una base di 926€ al mese. In effetti le case che ho trovato in affitto costano da un minimo di 600€ al mese per 2 locali ma possono arrivare anche a 1.500€ mese per 5 locali in centro.

Trevignano è anch’esso un comune della città metropolitana di Roma Capitale e conta circa 6mila abitanti. Gli stranieri di Trevignano sono il 14%, per lo più rumeni, polacchi e inglesi. Pare che la presenza di britannici e australiani sia dovuta a una ventina di insegnanti d’inglese che operano nel borgo laziale. Un americano è deceduto nel 2021 a 109 anni si chiamava Truman. Se per molti il nome rimanda al personaggio del film interpretato da Jim Carrey, (The Truman Show – 1998), dove il protagonista scopre che la sua vita non è altro che un reality show costruito attorno a lui e quindi niente di ciò che ha vissuto fin lì è vero.

Per gli abitanti di Trevignano invece si tratta di un “real” signore americano Mr. Truman Franklin Peebles nato a Harrington Park, nel New Jersey, Stati Uniti e vissuto qui nell’ultima parte della sua vita, peraltro molto lunga. Lo spirito del signor Truman continua ad aleggiare nel piccolo borgo, e la sua sedia è rimasta lì dove l’ha lasciata, accanto alla finestrella della bottega, dove poteva godere del fresco dell’aria che dagli antichi cunicoli medievali del castello arriva fino in strada. Tanti sono gli abitanti stranieri che amano vivere nel piccolo centro storico, così da creare una piccola comunità! C’è anche lo studio di un pittore francese che compone ed espone opere in tutto il mondo.

Il costo degli appartamenti a Trevignano Romano è leggermente più alto rispetto ma Bracciano, 2.178€/mq per l’acquisito e 16,44/mq per l’affitto mensile. La differenza credo sia dovuta alla tipologia più di località turistica di vacanza di Trevignano, che è uno dei Borghi più belli d’Italia rispetto alla dimensione paese di Bracciano. Gli appartamenti che ho trovato a Trevignano partono da 600/800€ al mese pe due locali fino a 1.500€ al mese sempre per 2/3 stanze, ma con miglior vista.

Il Padre Pio di Bracciano e altri luoghi della salute

L’’ospedale Padre Pio di Bracciano è sede di Pronto Soccorso e dei reparti di degenza: Chirurgia Generale, Ortopedia, Medicina. Nell’area chirurgica sono previsti sia ricoveri a ciclo continuo che ricoveri a ciclo breve ed una chirurgia ambulatoriale per piccoli interventi.

Recentemente è stato oggetto di un restyling di diverse aree che ha portato a un potenziamento delle capacità di ricezione e cura e a un innalzamento degli standard di qualità. Con questi interventi strutturali e con l’implementazione di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, l’ospedale Padre Pio di Bracciano sarà in grado di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria della zona. Nel comune operano cinque case di riposo per anziani, tre farmacie e una parafarmacia, una ortopedia sanitaria, un consultorio familiare.

Ad Anguillara si trova una Casa di cura privata e altre 4 case di riposo per anziani. A Trevignano c’è una casa di cura per anziani. Per il resto bisogna fare perno su Bracciano, su Civitavecchia o Roma.

Bracciano non sale quasi mai alle cronache per episodi criminali

Dalle notizie di cronaca la zona del lago di Bracciano non pare particolarmente segnata da attività criminali se non riconducibili a reati per detenzione spaccio di droga ed estorsione, truffe agli anziani. Nel settembre 2022 la Compagnia dei Carabinieri di Bracciano ha arrestato 5 persone residenti per attività di spaccio di droghe leggere e cocaina. Bracciano

Si rifornivano al quartiere Casalotti di Roma e spacciavano a Bracciano. Invece di diverso livello e pericolosità sono le truffe perpetrate a danno degli anziani, come quelle che avvengono ormai ripetutamente in tutta Italia. Nel caso di Bracciano si è trattato di giovani napoletani, sui trent’anni, un uomo e una donna, che avevano messo nel mirino alcune persone anziane, sottraendo loro ingenti somme di denaro, con la scusa di difficoltà in cui si erano venuti a trovare parenti delle vittime del raggiro. I truffatori sono stati assicurati alla giustizia.

A Bracciano è presente una Caserma dei Carabinieri e una dei Forestali. La Polizia provinciale e i Vigili Urbani. Una caserma dei Vigili del Fuoco e una Tenenza della Guardia di Finanza. Una stazione dei Carabinieri è presente anche a Trevignano Romano.

Cultura, musei e luoghi di preghiera

Bracciano si identifica con il Castello Orsini-Odescalchi, uno dei simboli più caratteristici del lago ed è inoltre una delle più imponenti dimore rinascimentali in Europa.

Venne edificato nella seconda metà del XV secolo per volere di Napoleone Orsini inglobando una Vecchia Rocca medievale. Vista la sua rilevanza strategica, è stato oggetto di aspre contese tra le potenti famiglie romane Borgia e Colonna. Ad oggi, oltre che ospitare eventi, il castello è stato trasformato in un museo dove, grazie a un’importante collezione di reperti, dipinti, arredi e manoscritti, mostra ai visitatori la storia del territorio. Anguillara

Nel 1481 ospitò papa Sisto IV in fuga dalla peste che devastava Roma e nel 1485 furono le stese truppe papaline, guidate da Prospero Colonna a devastare il Castello. Alla fine del secolo XVI ospitò il Re di Francia Carlo VIII e il suo esercito in marcia verso Napoli. In tante circostanze questo Castello venne conteso tra francesi e spagnoli alleati o nemici dei signori del posto, gli Orsini e del Papa.

Le sue imponenti torri e le pareti coperte di rampicanti, mostrano ancora oggi l’imponenza della fortezza. Conserva ancora mobili d’epoca e affreschi storici, risalenti ai potenti feudatari. Un arco apre all’ingresso del castello, circondato da 5 torri e una mozza. Il granaio è il primo ambiente che s’incontra. Dopo si trova l’armeria, scavata nella rupe. Le sale si chiamano: la Papalina, quella Gotica, la Umberto, del Trittico, del Pisanello, degli Orsini, dei Cesari, di Isabella. Al loro interno si trovano ceramiche e statue, armi e libri, dipinti e arredi cinquecenteschi. Nel cortile esterne si trova il Giardino degli Aranci.

Dal belvedere: il Bastione della Sentinella si gode una vista unica sul lago e gli altri borghi, e sulle montagne circostanti.

Il Duomo di Santo Stefano Protomartire è il principale luogo di culto del paese. È del XIII secolo e più volte restaurato. Inizialmente era la chiesa privata della famiglia Orsini e dopo

Il 1696, con il passaggio del territorio agli Odescalchi, ancora oggi proprietari, è diventato il centro della vita religiosa della cittadina. Attualmente parte del castello è adibito a museo aperto al pubblico. Bracciano ha anche altre 7 chiese nel suo territorio.

Tra le architetture civili l’Ospedale Vecchio, il Palazzo Patrizi, Castel Giuliano, la Fontana del palazzo Comunale e il centro cittadino

Percorrendo Via del Castello a Trevignano si incontrano scorci di vita quotidiana e piccoli balconi che guardano direttamente alla piazza principale, offrendo un panorama suggestivo. Continuando a salire lungo la tortuosa si arriva alla chiesa dell’Assunta e all’inizio del percorso per raggiungere le antiche rovine del castello. Continuando sulla via centrale del borgo, si cammina nelle vie strette che scendono verso il lago o salgono verso il monte.

A pochi metri dalla porta dell’orologio, due botteghe storiche, la prima di uno scultore e la seconda di un rigattiere, che vende di tutto, anche pianoforti e alcuni strumenti antichi di cui s’è persa la funzione d’uso. La Chiesa dell’Assunta ha il pregio di far godere un panorama unico sul lago. Fu eretta verso il 1500, in stile gotico e conserva opere di un certo interesse di epoca medievale e rinascimentale, sicuramente però la più importante è di Pellegrino da Modena del 1517, della scuola di Raffaello. Certi particolari indicano che il maestro, se non ha collaborato direttamente all’esecuzione dell’opera, ne abbia almeno tracciato il bozzetto.

Nel paese si trovano altre Chiese più recenti e la Chiesa di san Bernardino da Siena che invece risale al 1500. L’edificio si presenta molto semplice, ad unica navata, ed al suo interno conserva il masso dal quale il Santo ha indirizzato il suo discorso alla popolazione trevignanese (nell’abside è collocato un dipinto che rappresenta proprio tale scena) oltre a numerosi ex voto.

Tornando al Castello bisogna ricordare che venne eretto nel 1200 per ordine del papa Innocenzo III e fu in seguito reso più possente sotto gli Orsini. Oggi questa fortezza è ridotta a un cumulo di rovine. Un po’ furono le truppe dei Borgia, un po’ i terremoti e l’incuria dei secoli, fatto sta che della fortezza originale resta ben poco.

Nel Museo Civico Etrusco romano intitolato al prof. Gregorio Bianchini si trovano reperti archeologici etruschi scoperti nelle tombe rinvenute nel territorio circostante. Tra i vari reperti etruschi una sepoltura intatta di un guerriero dell’VIII secolo a.C., ancora dotata del suo corredo di armi e dai resti di due carri.

La maestosa bellezza della Natura

La domanda più frequente che il residente di Bracciano e Trevignano si sente chiedere è “Perché hai scelto di vivere sul lago?” La risposta è facile. Dopo un’intensa giornata di lavoro, con ore di viaggio nel traffico, di strade che emanano calore come il deserto, si torna a casa e ci si rilassa davanti a un panorama splendido. Tra i luoghi da visitare per godersi delle belle passeggiate c’è il Parco Nazionale di Martignano e Bracciano e al Bosco di Manziana. Vista la presenza di molti maneggi sono tragitti che si possono farea anche a cavallo.

A pochi chilometri di distanza da Bracciano si trova la Necropoli di Cerveteri, dichiarata nel 2004 Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Il sito si snoda per circa due chilometri ed è rappresentato da tombe monumentali di alcune famiglie aristocratiche.

Ancor prima dell’istituzione del Parco Naturale regionale di Bracciano-Martignano, nel 1997 la Regione Lazio ha istituito il Monumento Naturale Le Pantane e Lagusiello, comprendente la zona paludosa delle Pantane ed il piccolo cratere del Lagusiello. I bassi fondali e la rigogliosa vegetazione di questa area favoriscono la sosta e la riproduzione di numerosi uccelli acquatici, in particolar modo migratori. All’interno del territorio comunale è presente una rete sentieristica percorribile a piedi, a cavallo o in mountabike.

Tempo libero e divertimento

La tradizione cittadina divide le zone del centro storico di Bracciano in rioni. Dal 1966 sono stati definiti dei confini precisi grazie all’istituzione del Torneo dei Rioni, competizione calcistica alla quale annualmente i rioni si scontrarono per circa un ventennio. Storicamente i Rioni braccianesi sono: Monti, Borgo, Stazione e Cartiere.

Il Castello Orsini-Odescalchi conta diversi matrimoni che hanno fatto la storia: da Tom Cruise e Katie Holmes ad Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, passando per Martin Scorsese ed Isabella Rossellini solo per citarne alcuni. Spesso il Castello è location per set cinematografici, televisivi e pubblicitari

Trevignano è un paese piccolo ma molto ricco culturalmente, che offre eventi come il Festival internazionale del cortometraggio e di nicchia come le serate jazz.

Ultimamente Trevignano è arrivato agli onori della cronaca grazie alla signora Gisella Cardia (il cui vero nome però è Maria Giuseppa Scarpulla), siciliana, 53 anni, ex imprenditrice, nota come la “veggente” che dice di aver visto lacrimare sangue dal volto della statuetta riportata da Medjugorie e di ricevere dalla Madonna messaggi per i fedeli. A Patti, in provincia di Messina aveva un’azienda di ceramica. In passato la signora è stata condannata a due anni di reclusione, con pena sospesa, per bancarotta fraudolenta. Recentemente di lei si sono perse le tracce e così anche delle apparizioni.

Ad ogni aprile a Trevignano Romano si svolge la Marathon del lago di Bracciano, una manifestazione ciclistica di mountain bike. Ogni prima e terza domenica del mese si svolge il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, nella Piazza del Molo e sul Lungolago.

In occasione del Ferragosto si svolge la processione notturna sul Lago al culmine dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in cielo.

