Viterbo, trattore si ribalta: morto schiacciato il conducente 82enne

Martedì 10 ottobre, alle ore 10:30 circa i Vigili del Fuoco di Viterbo sono stati chiamati ad intervenire nella località di Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo, in via Valle Bona, per un incidente stradale. La dinamica del sinistro è ancora in corso di studio da parte dei Carabinieri, giunti sul posto insieme alla Polizia locale. La ricostruzione del tragico incidente è in fase di accertamento, ma un unico mezzo è stato coinvolto, si tratta di un mezzo agricolo con rimorchio, finito, per ragioni da appurare, capovolto sul ciglio della strada.

Il conducente del veicolo è rimasto schiacciato dal peso dello stesso, e il personale sanitario presente sul luogo ha constatato il decesso della persona alla guida del mezzo, un 82enne residente nel territorio viterbese. Gli operatori Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di estricazione sul corpo della vittima e successivamente hanno rimosso dalla sede stradale il trattore.

Asaps

Vanno ricercati i motivi dell'elevato numero di incidenti mortali con mezzi agricoli registrati ogni anno nei campi e nelle strade d'Italia, una realtà che "pesa enormemente sulla nostra agricoltura – ha commentato il presidente Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), Giordano Biserni – e vanno accelerate le previste misure di protezione per abbassare ancora questo trend, con strumenti di sicurezza attivabili e utilizzati sui mezzi stessi, oltre ad una sempre più necessaria formazione dei conducenti".

