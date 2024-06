Vuoi lavorare nel mondo della tv? Ecco il concorso che fa per te: 31.800€ all’anno | Devi candidarti entro le 11:00

Un concorso imperdibile per chi sogna di lavorare in tv

Ognuno ha i suoi sogni e la cosa più importante è non sminuirne nessuno, neanche quelli che sembrano più assurdi ed inarrivabili. Per quanto la strada possa essere in salita, infatti, con l’impegno e la dedizione si può arrivare ai gradini più alti e, a volte, ci si può trovare anche a superare ciò che si sperava per sé stessi.

Una delle carriere più difficili da perseguire, almeno apparentemente, è quella della televisione. Chi sogna di lavorarci, infatti, spesso si chiede quale sia la strada da percorrere per provare a penetrare in questo ambente apparentemente invalicabile e quali siano le qualità più richieste, personali e professionali.

Se anche tu hai questo sogno, però, oggi per te c’è un’occasione incredibile, che non puoi lasciarti sfuggire: il concorso è pubblico, devi iscriverti entro le undici e rimane pochissimo tempo.

La Rai sta assumendo, ecco il concorso

Rai Way, la divisione dell’azienda che si occupa dei servizi direte per il broadcasting e delle infrastrutture, è alla ricerca di nuovi tecnici, anche senza la laurea, da inserire nelle proprie sedi del nord Italia. Nello specifico, si ricercano tecnici per il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e l’Umbria per un totale di cinque assunzioni. In graduatoria, però, oltre a queste prime cinque anche le successive dieci potranno essere chiamate in futuro, per eventuali necessità.

I requisiti principali sono questi: patente B, diploma in un istituto tecnico o professionale nel settore tecnologico, informatico, elettronico, industriale o artigianato, conoscenza delle basi di informatica, comunicazione elettronica e radioelettrica e competenze di network intelligence, sistemi operativi e piattaforme multimediali web, mobile Tv Ott.

Le selezioni

Il processo di selezione avviene a distanza e per parteciparvi è sufficiente avere un computer con webcam e microfono. La preselezione consiste in un test scritto a risposta multipla da remoto, quindi poi c’è un colloquio tecnico e un colloquio motivazionale. La prima prova avverrà il 26 giugno 2024, mentre la fase dei colloqui è fissata tra il 27 giugno e l’8 luglio 2024.

Il primo colloquio serve a valutare il curriculum e a vagliare conoscenze e competenze, mentre il secondo è finalizzato alla comprensione delle aspettative e della motivazione dei candidati. Per iscriversi si ha tempo fino alle 11 del 17 giugno: si deve compilare il modulo presente nella sezione “lavora con noi” sul sito Rai Way, allegando il Curriculum Vitae, la copia del diploma quinquennale e la copia della patente.