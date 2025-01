Weekend d’arte, sagre e tradizioni nel Lazio: tutti gli appuntamenti dell’11 e 12 Gennaio 2025

I weekend a Roma e nel Lazio sono un’occasione per scoprire le bellezze nascoste, immergersi nell’arte e gustare specialità gastronomiche

Il secondo weekend di gennaio si preannuncia ricco di eventi a Roma e nel Lazio, tra mostre d’arte imperdibili, sagre che celebrano tradizioni secolari, e manifestazioni culturali volte a valorizzare il territorio. Ecco una guida completa per chi vuole immergersi nel mondo dell’arte, della cultura e della gastronomia durante il fine settimana.

A Roma: Caravaggio e arte contemporanea a Palazzo Barberini e Palazzo Merulana

Caravaggio torna a Palazzo Barberini

Fino al 23 febbraio, nella suggestiva Sala Paesaggi di Palazzo Barberini, sarà possibile ammirare un’opera straordinaria e rarissima: il Ritratto di monsignor Maffeo Barberini, un dipinto attribuito a Caravaggio e mai esposto al pubblico prima d’ora. La mostra, intitolata “Caravaggio. Il Ritratto Svelato”, curata da Thomas Clement Salomon e Paola Nicita, offre un’occasione unica per scoprire un’opera riemersa misteriosamente dopo essere rimasta per anni in una collezione privata.

Questo ritratto, attribuito al grande maestro da Roberto Longhi, rappresenta un pezzo fondamentale della storia artistica e familiare dei Barberini. L’esposizione si inserisce nel percorso permanente di Palazzo Barberini, arricchendo ulteriormente la visita con un’opera che dialoga con i capolavori già presenti nella collezione del museo.

“Ibrido urbano” a Palazzo Merulana

Per gli appassionati di arte contemporanea, Palazzo Merulana ospita fino al 19 gennaio la personale di Alessandra Carloni, intitolata “Ibrido Urbano, dall’Immaginario alla Visione Aumentata”. La mostra, curata da Valeria Rufini Ferranti, presenta 20 opere realizzate con tecniche miste, bozzetti e sketch preparatori. Un viaggio tra realtà e fantasia che dialoga con la Collezione Cerasi, esposta permanentemente a Palazzo Merulana, e che racconta la città come spazio di trasformazione e immaginazione.

Le sagre del weekend nel Lazio: tradizione e gusto

Camerata Nuova: la sagra del castrato

A Camerata Nuova, piccolo borgo in provincia di Roma, sabato 11 gennaio si celebra la tradizionale Sagra del Castrato di Pecora, un evento che unisce storia, cultura ed enogastronomia. La sagra nasce per commemorare l’incendio che il 9 gennaio 1859 distrusse completamente il borgo di Camerata Vecchia.

La Pro Loco di Camerata Nuova organizza ogni anno questa manifestazione per valorizzare i prodotti locali e la cucina tipica del territorio, con degustazioni di castrato di pecora accompagnate da musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

Alatri: la Festa di San Sisto

Ad Alatri, uno dei borghi più affascinanti della Ciociaria, domenica 12 gennaio si tiene la prima delle due celebrazioni in onore di San Sisto, patrono della città. La festa religiosa, che segna l’arrivo delle reliquie del Santo, è un momento di grande raccoglimento per la comunità locale. Il cuore della manifestazione è la messa solenne nella chiesa principale, un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nella spiritualità e nelle tradizioni del Lazio.

Priverno: “Intrecci”, la rete tra cultura, imprese e sapori

Il Comune di Priverno, in collaborazione con il Consorzio Priverno in Rete, organizza domenica 12 gennaio la manifestazione “Intrecci”, un evento che punta a rafforzare i legami tra le istituzioni pubbliche, le imprese locali e la comunità.

L’appuntamento è fissato alle ore 17.00 nell’ex Mattatoio di Piazzale Metabo, recentemente restaurato. L’edificio, risalente al XIV secolo, ospiterà un evento dedicato alla promozione dei prodotti tipici del territorio, con degustazioni e show-cooking curati dai ristoratori locali.

Alle ore 18.00 si terrà un talk intitolato “Intrecci, vivi il centro e scopri i sapori delle attività del cuore di Priverno”, durante il quale l’amministrazione comunale presenterà il lavoro di riqualificazione dell’ex mattatoio e le prospettive future del Consorzio Priverno in Rete, che punta a incentivare investimenti sul territorio.

Weekend ricco di cultura e tradizioni

Questo secondo weekend di gennaio si rivela particolarmente ricco di eventi che celebrano la cultura, la storia e le tradizioni del Lazio. Dalle mostre d’arte a Roma alle sagre di paese, passando per manifestazioni culturali come quella di Priverno, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Un’occasione imperdibile per scoprire le bellezze nascoste del territorio, immergersi nell’arte e gustare le specialità gastronomiche locali. Non resta che scegliere l’appuntamento più vicino e lasciarsi sorprendere dal patrimonio culturale e culinario del Lazio