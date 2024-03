Eurospin dopo le proteste lo ha rimesso in vendita: file interminabili davanti i punti vendita per “l’annienta Bimby” | Ce ne sono pochissimi pezzi a disposizione

Svelato finalmente l’arcano: ecco perché sono tutti in fila da ieri davanti ai punti vendita della catena di supermercati Eurospin.

Da giorni e giorni tutti i negozi del famoso marchio della grande distribuzione sono stati presi letteralmente d’assalto, così come lo shop online disponibile sul sito ufficiale, e adesso il motivo è chiaro a tutti.

Se anche tu hai visto le offerte nuove incredibile offerte del volantino degli store Eurospin, probabilmente un’idea ce l’hai già. Sono tutti impazziti per un super alleato che rende facile la vita in cucina. Scopriamo di che cosa si tratta, e perché tutti vogliono lo vogliono entro entro Pasqua.

Il prodotto imperdibile è destinato a sbaragliare la concorrenza secondo i clienti del noto discount. Forse Resterai di sasso quando saprai che cos’è.

Eurospin, qual è il prodotto per cui sono tutti in fila davanti al discount

Eurospin ha messo in offerta tantissimi prodotti sia alimentari che non, tra questi ci sono utensili per la cucina e decorazioni per la casa, pentole e borracce, scarpiere, mobili, dispense raccogli briciole e scope elettriche, ma in particolare c’è un’offerta nel volantino che è stato definito “weekend di follia”, che fa gola a tantissimi, nonostante non si tratti di cibo.

Si tratta di una vera e propria offerta choc. L’offerta choc di Eurospin è limitata a venerdì 29 marzo e a sabato 30 marzo, e si tratta di una promozione riservata a un robot da cucina, che forse non ha nulla da invidiare al Bimby, probabilmente più costoso. Questo robot da cucina infatti, costa soltanto 199.99 euro e promette davvero miracoli. Forse è per questo che nessuno vuole rinunciare all’offerta Eurospin per i pranzi e le cene di Pasqua e di Pasquetta.

Il robot che i clienti fanno a gara per avere

Si tratta di un robot da cucina con cottura del marchio Enkho e si chiama Enkho chef. Con il robot da cucina in vendita presso gli store fisici e lo shop online dell’Eurospin è possibile realizzare tantissime ricette, sia dolci che salate, e senza senza utilizzare nient’altro, ingredienti a parte. Chi vuol dire addio a pentole, padelle mestoli e a una cucina completamente in disordine, pare che abbia trovato la soluzione.

Il robot da cucina Eurospin promette di rendere semplice l’esperienza ai fornelli anche di chi non è un cuoco provetto, o un esperto. Come il Bimby si presenta molto versatile e si può usare per preparare primi piatti, antipasti, dolci e tanto altro semplicemente mettendo tutti gli ingredienti insieme, e poi selezionando la modalità e il tempo di cottura. Farà tutto da solo.