450€ di multa: se fai questo in auto sei rovinato | Esiste un bottone che non devi toccare

Se tocchi questo bottone, prenderai una multa incredibile: non lo sa quasi nessuno.

Sono molti i comportamenti che possono causare una sanzione pecuniaria anche molto consistente. I più conosciuti sono quelli legati ad azioni scorrette come, ad esempio, il parcheggio in divieto di sosta, il superamento dei limiti di velocità o il sorpasso in zone dove questo è vietato. In realtà, però, anche quando si sta fermi si può commettere un errore vietato dal Codice della Strada.

Di recente, le regole del Codice della Strada sono state riviste così che siano più aderenti alla realtà di oggi e di tutti i giorni. Da un lato sono state inasprite le sanzioni per alcuni comportamenti come, ad esempio, la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Dall’altro, però, alcune sono state alleggerite: se si prendono più multe per eccesso di velocità registrato da un velox tutte riferite al medesimo tratto di strada e a un periodo di tempo di un’ora, si dovrà pagare solo la più alta ma aumentata di un terzo.

Oggi vi parliamo di un comportamento che, se messo in atto, può causare una multa anche molto salata. Lo attuano tutti e nessuno sa che è espressamente vietato dal Codice della Strada, ma da oggi dimenticatelo!

Non accenderla quando sei in auto, ti multeranno

Siamo alle porte dell’estate e, sebbene in molte zone d’Italia stia piovendo ormai da settimane intere senza sosta, di fatto il caldo sta già facendo sentire la sua presenza. Indispensabile a casa, in ufficio ed anche in auto diventa quindi l’aria condizionata, che permette di abbassare un po’ le temperature interne e quindi di respirare senza affaticarsi troppo.

Se accenderla mentre si è in viaggio, quindi in movimento, è del tutto legale ed anzi è consigliato soprattutto nei giorni di calura estiva, quando si è in sosta non è affatto possibile accenderla. Dimenticatevi quindi il parcheggio al fresco: quando l’auto si ferma, l’aria va spenta.

Ecco cosa si rischia

A vietare l’accensione dell’impianto di condizionamento durante la sosta del veicolo è l’articolo 157 del Codice della Strada che specifica anche che la multa che si rischia, se si viola questa regola, va da 223 a 444 euro. Questo divieto, inoltre, deriva da una direttiva europea recepita dal Codice stradale italiano: sebbene all’inizio prevedesse una multa da 41 a 168 euro, la somma è stata poi alzata a causa del peggioramento del tasso di inquinamento ambientale.

Stessa regola è presente anche in Francia e in Spagna e non si esclude che possa essere valida anche in altre nazioni dell’Unione Europea, essendo una normativa che arriva dall’alto: obiettivo comune è diminuire le emissioni inquinanti superflue.