‘Ci fanno pagare anche l’aria’: un tempo era un detto, ora è realtà | Quanto costerà agli italiani

La situazione ha preso davvero una brutta piega. Si rischia il collasso a stretto giro: un fiume di euro in meno per tutti da subito.

Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà perché fare economia, di questi tempi, risulta essere veramente una pratica molto complicata. Se consideriamo, infatti, che fra poco dovremo progettare le vacanze estive per le ferie tanto desiderate e meritate, dovremo fare sicuramente i conti con i nostri risparmi.

Aprire alla vecchia maniera il salvadanaio a forma di maialino servirà per capire quanto abbiamo risparmiato e messo da parte quest’anno per dedicarci al tempo libero e allo svago insieme agli affetti più cari.

Al di là delle varie forme di risparmio che gli italiani possono portare avanti, sarebbe lecito fare leva anche su un altro discorso: come fare per risparmiare. In realtà, possiamo comprare tutti i manuali possibili e immaginabili nel mondo del mercato, ma per risparmiare, in primis dobbiamo iniziare a fare dei sacrifici e delle rinunce.

Ad esempio, se andare al ristorante era una pratica che, solitamente, quando si era in coppia, si poteva fare anche una volta a settimana, ora con una famiglia più numerosa e con dei figli al seguito forse questa usanza deve essere leggermente ridimensionata per rientrare nei costi.

Come risparmiare subito

La stessa cosa vale quando si pensa a voler fare delle gite fuori porta dove l’ingresso a musei e attrazioni varie richiede un costo per adulti e bambini. Cercare di poter portare avanti delle attività ludiche e trascorrere del tempo insieme agli affetti più cari è importante e non deve mai mancare, ma attenzione a non sperperare tutto.

Infatti, ormai dire che ci ritroviamo in un periodo storico assai complicato sembra di ripetere qualcosa che sentiamo dire ai bar, nei parchi, insomma ovunque. Piangersi addosso non serve a nulla ed è per questo che, per rimediare, bisogna semplicemente cercare di riequilibrare il proprio patrimonio familiare e fare in modo che le spese non vengano poi a darci più di tanto filo da torcere.

Aria in vetro a 2 euro

Pertanto, sicuramente ci sarà capitato di sentir dire qualche volta questa frase: fra poco pagheremo anche l’aria che respiriamo. In realtà, in una città italiana vendono delle bottigliette in cui è racchiusa l’aria della città. Non è uno scherzo, né una candid camera e nemmeno un pesce d’aprile, in quanto è passato già da un bel po’.

Questa iniziativa è sorta a Napoli e quindi i turisti che si ritrovano per la prima o plurima volta nel capoluogo campano possono acquistare queste bottigliette al costo simbolico di 2 euro, dove sembra essere racchiusa l’aria della città. Il folklore della città partenopea, anche in queste cose, risulta essere da un lato stupefacente e dall’altro sempre con un ghigno divertente e teatrale.