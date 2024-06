730, da oggi puoi detrarre una cifra enorme | A fine anno torni a respirare: è tutto vero, risparmio da capogiro

Con il 730 quest’anno recuperi tantissimi soldi: ecco perché.

Il modello 730 è una delle due modalità mediante le quali si effettua la dichiarazione dei redditi, l’altro è il modello Redditi Persone Fisiche. Con la dichiarazione dei redditi i contribuenti comunicano al fisco le proprie entrate, quindi il proprio reddito ed effettuano i versamenti delle imposte relative. Dall’altro lato, mediante la dichiarazione dei redditi si viene a conoscenza anche di tutte le detrazioni di cui si ha diritto.

Questo documento va presentato annualmente e, in Italia, il periodo è quello dei mesi centrali dell’anno. Ad usare il modello 730 sono soprattutto i lavori dipendenti e i pensionati e semplifica il processo di dichiarazione dei redditi per queste categorie, poiché le informazioni al suo interno sono già fornite dall’ente pensionistico o dall’azienda e quindi il contribuente deve limitarsi a verificarle.

A partire dal 2024, però, è disponibile anche un’altra modalità per dipendenti e pensionati ed è il modello 730 pre-compilato, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Proprio quest’anno, poi, le cifre detraibili sono davvero molte: ecco cosa sapere.

Tutte le spese detraibili nel modello 730

In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono presentare anche tutte le fatture e tutti gli scontrini che consentono di ottenere un rimborso delle spese sostenute durante l’anno d’imposta, quindi quello precedente al momento in cui si compie la compilazione. Tra le principali spese detraibili ci sono le attività sportive, l’affitto, l’istruzione, le assicurazioni, il Superbonus, le spese mediche e funebri, quelle veterinarie, quelle per il trasporto pubblico, il bonus mobili, bonus verde e bonus per la rimozione delle barriere architettoniche.

Diversa invece è la questione della deduzione: se detrarre significa sottrarre quelle spese, in percentuale, dall’imposta lorda, dedurre invece indica che quelle spese vanno sottratte dall’ammontare del reddito complessivo. Ecco quali sono queste seconde.

Quali sono le spese deducibili

Le spese deducibili nel 730 sono molte e riguardano soprattutto i contributi previdenziali ed assistenziali. Si possono dedurre i premi per forme pensionistiche complementari, i contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, gli assegni corrisposti all’ex coniuge e i contributi previdenziali ed assistenziali.

Deducibili, però, anche le spese a favore di istituzioni religiose e quelle sostenute per persone con disabilità, i contributi alle Ong e quelli versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.