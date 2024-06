Canone Rai, ti sei stancato di pagare? Ecco il modo per evitarlo a vita: non c’è nulla di illegale

Svelato finalmente il metodo per dire addio al canone Rai: se ti sei stancato di pagarlo, puoi fare solo così.

Il trucchetto per aggirare l’obbligo di pagamento ti cambierà la vita: ecco come dire stop al salasso della tv di Stato.

L’azienda di Viale Mazzini intasca da decenni il contributo annuale degli abbonati, ma così puoi mettere fine alla rata per il servizio pubblico nazionale.

Nelle scorse è arrivata la notizia che chi paga il Canone Rai stava aspettando da tanto tempo, e da adesso in poi, il pagamento che chiunque detenga un apparecchio telefonico è tenuto a sostenere, cambierà del tutto.

Canone Rai, come fare per evitare il pagamento

Il Canone Rai è una tassa che tutti gli italiani conoscono molto bene e che sono tenuti a pagare da quando è nata la tv di Stato, più o meno da tutta la vita. Il Canone rai di fatti è un’imposta obbligatoria, che viene applicata indistintamente a chiunque possegga un televisore, o un apparecchio adatto alla ricezione delle radio audizioni TV.

A rendere obbligatorio per tutti i cittadini residenti in Italia il pagamento di tale imposta è stata un’apposita legge, emanata per la prima volta nel 1938. Ma esiste un modo per aggirare tale obbligo senza commettere un illecito? Scopriamo la risposta alla domanda che parecchi si pongono da anni e anni.

Dì addio alla rata per la tv di Stato una volta e per sempre

In tanti sostengono da anni di non accendere mai la tv, questo perché le piattaforme di streaming e i contenuti on demand a pagamento hanno, per tanti soppiantato la vecchia e cara tv legata al servizio pubblico nazionale. Nonostante i contenuti veicolati tramite la scatola magica che ha rivoluzionato le vite degli italiani negli anni ’50 da parecchi cittadini siano ormai considerati obsoleti, e nonostante abbiano più appeal notiziari on line, programmi di reti privati, serie tv, documentari e film in abbonamento, programmi sportivi live, il canone Rai resta ancora oggi obbligatorio.

Come si legge nella sezione FAQ, delle risposte alle domande frequenti, presente sul sito web ufficiale canonerai.it, l’unico modo per non pagare è “Presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.” Dunque questo vuol dire che per dire addio all’imposta obbligatoria della Rai non bisogna avere nessun apparecchio tv, e considerare che anche alcuni pc sono ritenuti tali. Inoltre bisogna presentare tale esenzione ogni anno.