Dopo il grande successo di pubblico delle prime novantaquattro tappe, svoltesi dall'inizio di marzo con oltre 8 milioni e 400 mila di visitatori, la VII Edizione dell'International Street Food – la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, arriva a Cassino, in provincia di Frosinone, sulla Piazza Labriola.

La 95° tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà da venerdì 6 ottobre a domenica 8 ottobre (il venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 12 alle 24).

Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Cucina internazionale e regionale

Sarà possibile gustare, tra le molte specialità, la cucina messicana, i donuts americani, il pullet pork, il bbq, i panini con il polpo gourmet, la paella, gli arrosticini, la cucina peruviana, i fritti di Don Fritto, la cucina venezuelana, la cucina gluten free, la puccia pontina, gli hamburger di Angus, gli hamburger di Scottona, gli hamburger di Fassona, gli hamburger di Chianina, le bombette di Alberobello, le coppiette di Ariccia, la cucina siciliana, il lampredotto, o pere e ‘o muss, la cucina argentina. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani e stranieri. Hamburger

Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Orario. Il venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 12 alle 24.

Come raggiungere Cassino da Roma

La città di Cassino si raggiunge facilmente da Roma attraverso i treni in partenza dalla stazione Termini, percorrendo la linea Fr6 Roma-Cassino. Il tempo di viaggio medio in treno da Roma Termini a Cassino è di 2h 19min per percorrere 120 km. Ci sono normalmente 31 treni al giorno e il treno più veloce da Roma Termini a Cassino impiega 1h 11min. Si possono acquistare i biglietti a partire da 8,40 € prenotando in anticipo.

Da Roma Anagnina partono gli autobus della Cotral per arrivare a Cassino. Il tempo medio di viaggio da Roma a Cassino è circa 4 ore e 14m. È il tempo necessario a coprire la distanza di 121 km che separa le due città.

La distanza tra Roma e Cassino è 136 km, in auto. Il tempo di viaggio è di 1 ora e 27 minuti.

